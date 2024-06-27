الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التموين: ثبات أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2024

السلع التموينية
السلع التموينية

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لصرف المقررات التموينية عن شهر يوليو المقبل، عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية لصالح 64 مليون مواطن، بعدد 21 مليون بطاقة، حيث تقوم بتوفير كل الأصناف التي تضخها الوزارة ضمن مقررات الدعم والبالغ عددها 31 صنفًا، حيث تبلغ قيمة السلع شهريًّا أكثر من 4 مليارات جنيه.

وقال الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن كل السلع الأساسية متوفرة بمخزونات تصل لأكثر من 6 أشهر، مشيرًا إلى استمرار جهود الوزارة في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي، لتلبية احتياجات المواطنين، سواء من الأصناف المدعمة أم الحرة، فضلًا عن تسيير حملات يومية على المنافذ، للتأكد من توافر السلع.

وأكد المصيلحي أن مخازن شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة التابعتين للشركة القابضة على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها 1500 مخزن، تقوم بتسليم منافذ صرف السلع على مستوى الجمهورية كامل الحصص الخاصة بهم وفقًا لربط كل تاجر.

ثبات أسعار السلع التموينية المقررة داخل منظومة الدعم 

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ثبات أسعار السلع التموينية المقررة داخل منظومة الدعم على بطاقات التموين لشهر يوليو مع توافر مخزون استراتيجي من السلع داخل مخازن شركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لمدة 4 أشهر.

وبدأت مخازن الجملة التابعة لشركتي الجملة ( العامة – المصرية )، التي يصل عددها إلي ١٥٠٠  مخزن رئيسي في صرف استعاضات السلع التموينية عن شهر يوليو القادم لأكثر من 40 ألف منفذ تمويني يقومون بصرف السلع التموينية للمواطنين على بطاقة الدعم سواء بالمجمعات الاستهلاكية أو منافذ جمعيتي أو بدالي التموين.

ويتم ضخ ما يصل إلى 4 آلاف طن سكر يوميًا على المنظومة التموينية، وما يقارب 3 آلاف طن زيت يوميًا، بالإضافة إلى ألف طن مكرونة، والكثير من السلع الأخرى التي يحتاجها المواطن على بطاقة الدعم.

أسعار بعض السلع التموينية الأساسية لشهر يوليو 2024

.سكر معبأ 1 كجم
12.60 جنيه

مسلى صناعي 800 جم
36 جنيهًا

زيت خليط 800 مللي
30 جنيهًا

شاي ناعم 40 جم
5 جنيهات

مكرونة 800 جم
15.5 جنيه

صلصة 300 جم
8 جنيهات

مكرونة 400 جم
7.75 جنيه

تونة مفتتة وزن 140 جرامًا
18 جنيهًا

عدس مجروش 500 جم
21 جنيهًا

مربى أنواع 350 جراما
16 جنيهًا

فول معبأ 500 جم
9 جنيهات

علبة مرقة دجاج
6 جنيهات

دقيق معبأ 1 كجم
18 جنيهًا

جبنة تتراباك 250 جم
14 جنيها

جبن أبيض زنة 125 جراما
7 جنيهات

صابون غسيل 125 جم
3 جنيهات

مسحوق أتوماتيك 800 كجم
25 جنيهًا

صابون تواليت 125جم
7.50 جنيه

مسحوق عادي يدوي 800 جم
16 جنيهًا

لبن جاف 125 جم
25.5 جنيه

خل 5% 900 ملي
6 جنيهات

كيس سائل غسيل أواني 80 جم
3 جنيهات

كيس ملح طعام 300 جم
1.25 جنيه

بسكويت يويوز سادة
جنيه ونصف

حلاوة طحينية سادة 40 جم
4 جنيهات

بسكويت يويوز ويفر
2.75 جنيه

بسكويت تومورو أنواع
3.75 جنيه

بسكويت بوو أنواع
3.75 جنيه

طحينة بيضاء ظرف 24 جرامًا
2.50جنيه

قهوة سريعة الذوبان 18 جم
4 جنيهات

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وزارة التموين والتجارة الداخلية المقررات التموينية الدكتور علي المصيلحي وزير التموين الاحتياطي الاستراتيجي المصيلحي

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