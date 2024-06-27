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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

متوسط نسب الرطوبة.. توقعات حالة الطقس غدا الجمعة 28 يونيو 2024

الطقس الحار
الطقس الحار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس غدًا الجمعة الموافق 28 يونيو 2024، بمحافظات مصر، وذلك مع استمرار الأجواء الحارة، حيث تتراوح مابين (38 -39) درجة فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة.

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حالة الطقس اليوم الخميس في مصر وتوقعات درجات الحرارة خلال الأسبوع

توقعات حالة الطقس غدًا الجمعة

وأضافت الأرصاد الجوية، أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ويشهد الطقس غدا الجمعة، نشاطا للرياح على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة، تستمر لعدة أيام.

درجات الحرارة المتوقعة

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، بمختلف الانحاء، كالتالي:

  • القاهرة الكبرى والوجه البحري 40 للعظمى والمحسوسة 42 درجة
  • السواحل الشمالية 32 للعظمى والمحسوسة 35 درجة
  • جنوب سيناء 42 للعظمى والمحسوسة 44 درجة
  • شمال الصعيد 41 للعظمى والمحسوسة 42 درجة
  • جنوب الصعيد 45 للعظمى والمحسوسة 45 درجة
توقعات حالة الطقس غدًا الجمعة الموافق 28 يونيو 2024 بمحافظات مصر

نسب الرطوبة المتوقعة

أما عن متوسط نسب الرطوبة المتوقعة، خلال الفترة الحالية، كالتالي:

  • القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% ليلا ونهارا 27%
  • السواحل الشمالية 90% ليلا ونهارا 45%
  • جنوب سيناء 60% ليلا ونهارا 25%
  • شمال الصعيد 65% نهارا و25%
  • جنوب الصعيد 35% وليلا 20%
متوسط نسب الرطوبة.. توقعات حالة الطقس غدًا الجمعة الموافق 28 يونيو

الجدير بالذكر، سنشهد انخفاضًا طفيفًا في قيم الحرارة يوم السبت، وستسجل القيمة العظمى على القاهرة ما بين 36 و37 درجة".

نوهت الهيئة بعدم التعرض المباشر لحرارة  الشمس خاصة في ساعات الذروة  خاصة لكبار السن ومرضى القلب والضغط. 

وأذا اضطر المواطنون للتعرض للشمس لابد من ارتداء أغطية الرأس، والملابس القطنية والفضفاضة، مع شرب الكثير من السوائل خاصة المياه.

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