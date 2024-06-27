محافظ مطروح يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

بعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو المجيدة.

_نص البرقية

جاء فيها: "فخامــة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية يُسعدني ويُشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الإحتفال " بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، والتى حفظت لمصر مكانتها الإقليمية والدولية وأعادتها إلى شعبها العظيم... وأثبتت للعالم أجمع مدى وعى أبناء الشعب المصرى بكافة طوائفه مع تلاحمهم مع جيش مصر العظيم كعَهدهِ دائمًا من أجل إعلاء المصلحة العليا للوطن وإنتفاضتهم ضد قوى الشر والظلام ولتبدأ مرحلة جديدة من الاستقرار والبناء والعطاء في ظل قيادتكم الحكيمة من أجل تحقيق التنمية المنشودة بكافة ربوع الوطن والعبور إلى غد أفضل لأبناء مصر ولتتخطى مصرُنا الغالية كافة المحن والتحديات حفظ الله مصر دائمًا ومتعكم الله بموفور الصحة والعافية وسدد على طريق الخير خطاكم ودمتم لمصرنا الغالية قائدًا عظيمًا وكل عام وسيادتكم ومصر بخير".

كما هنأ محافظ مطروح شعب مصر العظيم عامة وأهالى مطروح خاصة بهذه المناسبة داعيا الله أن يحفظ مصرنا الغالية من كل مكروه وسوء وينعم عليها بالخير والنماء.