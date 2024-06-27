الخميس 27 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تراجع أسعار السلع الرئيسية بالبورصات العالمية

جريدة الدستور

تراجعت  أسعار غالبية السلع الرئيسية والمعادن، بالبورصات العالمية خلال التعاملات المبكرة صباح اليوم الخميس. 

وأشارت بيانات موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي، إلى تراجع أسعار الذهب والفضة والنحاس والقمح، بينما استقرت أسعار النفط وارتفعت أسعار الألومنيوم والحديد متأثرة باتجاهات المستثمرين نحو عمليات الشراء والبيع.

وفيما يلي قائمة أسعار السلع الرئيسية والمعادن مقومة بالدولار الأمريكي، اليوم:

السلعة السعر التغيير

خام برنت 85.22 0.04%

نايمكس 80.81 (-0.11%)

الغاز الطبيعي 2.75 0.48%

الذهب 2.312.10 (-0.05%)

الفضة 29.09 (-0.59%)

النحاس 4.34 (-0.55%)

خام الحديد 107.03 3.27%

ألومنيوم 2.563.75 0.49%

الرصاص 2.186.00 (-0.25%)

الزنك 2.927.50 (-0.56%)

الحديد الصلب 675.00 (-0.15%)

القمح 560.20 (-0.04%)

الذرة 423.20 (-0.52%)

قهوة 224.35 (-2.15%)

اسعار النفط أسعار الألومنيوم أسعار السلع الرئيسية المعادن الدولار الامريكي

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