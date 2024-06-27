تراجع أسعار السلع الرئيسية بالبورصات العالمية

تراجعت أسعار غالبية السلع الرئيسية والمعادن، بالبورصات العالمية خلال التعاملات المبكرة صباح اليوم الخميس.

وأشارت بيانات موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي، إلى تراجع أسعار الذهب والفضة والنحاس والقمح، بينما استقرت أسعار النفط وارتفعت أسعار الألومنيوم والحديد متأثرة باتجاهات المستثمرين نحو عمليات الشراء والبيع.

وفيما يلي قائمة أسعار السلع الرئيسية والمعادن مقومة بالدولار الأمريكي، اليوم:

السلعة السعر التغيير

خام برنت 85.22 0.04%

نايمكس 80.81 (-0.11%)

الغاز الطبيعي 2.75 0.48%

الذهب 2.312.10 (-0.05%)

الفضة 29.09 (-0.59%)

النحاس 4.34 (-0.55%)

خام الحديد 107.03 3.27%

ألومنيوم 2.563.75 0.49%

الرصاص 2.186.00 (-0.25%)

الزنك 2.927.50 (-0.56%)

الحديد الصلب 675.00 (-0.15%)

القمح 560.20 (-0.04%)

الذرة 423.20 (-0.52%)

قهوة 224.35 (-2.15%)