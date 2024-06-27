الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قافلة بيطرية مجانية بقرية بنى عباد في الشرقية

اللواء دكتور ابراهيم
اللواء دكتور ابراهيم متولى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وضرورة الاستفادة من القوافل الطبية البيطرية التي تجوب القرى الأكثر احتياجًا بهدف زيادة الوعي البيطري وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثورة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطري وتقديم العلاج المجاني، وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وفي هذا الإطار، أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، إلى أنه بناءً على بروتوكول التعاون مع مستشفى بروك الخيري لعلاج الحيوان (الفصيلة الخيلية) قامت المديرية بتنظيم قافلة طبية علاجية بيطرية مجانية بقرية بنى عباد التابعة لمركز ومدينة الزقازيق، وذلك بحضور كل من مدير إدارة الرعاية التناسلية بالمديرية ومدير وأطباء إدارة الزقازيق البيطرية وأطباء المديرية وإدارة الرعاية والعلاج والإدارة التناسلية وكبار المربين بالقرية تم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين. 

وأشار مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن القافلة قامت بفحص وعلاج (١١٩) رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية وعلاج (٦٧) رأس ماشية ضد الأمراض التنفسية وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار والرعاية التناسلية لـ (١١٣) رأس ماشية و(١٠٢) رأس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية ورش (٤٠٠) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع (٢٥٠) رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وعلاج (٣٠٠) طائر وترقيم وتسجيل (٣٠) رأس ماشية و(١٠) بطاقات خيول بالمجان وعلاج عدد (١٣٩) دابة بمعرفة أطباء مستشفى بروك وعدد (٧٦) ارجل وحافر للدواب و(٩٥) روسيات للدواب  و(١٠) حالات جراحة للدواب وعدد( ٥) ناموسيه وتوزيع عدد(١٠٠) غطاء فرو لسلسلة الانف.

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية وإلقاء الضوء على المشروعات القومية المقدمة من خلال مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي والمتمثلة في (المشروع القومي للتحسين الوراثي وتمصير السلالات - والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان - مشروع تسمين عجول البتلو- الحملة القومية للتحصين ضد الأمراض الوبائية واهمية التحصين) وتم إلقاء الضوء على  جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية في سبيل النهوض بالثروة الحيوانية والداجنة.

مدير مديرية الطب البيطري الثروة الحيوانية محافظ الشرقية زيادة الوعي الكشف البيطري

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