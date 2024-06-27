الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دعوى لإلغاء نتيجة مباراة القمة بسبب انسحاب الزمالك

ارشيفيه
ارشيفيه

تقدم محامٍ بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب فيها بإلغاء نتيجة مباراة القمة الأخيرة، التي لم يلعبها الفريقان بسبب انسحاب الزمالك، وإلغاء كافة العقوبات الموقعة ضده، وإعادة المباراة في موعد لاحق.

دعوى لإلغاء نتيجة مباراة القمة بسبب انسحاب الزمالك 

واختصم المحامي وزير الشباب والرياضة، ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكره القدم، ورئيسي مجلسي إدارتي ناديي الأهلي والزمالك.

وجاء في الدعوي؛ أنه بتاريخ 17 يونيو 2024، أعلن نادي الزمالك عن  اعتراضه على استكمال مباريات الدور الثاني للدوري الممتاز لكرة القدم، دون الانتهاء من مباريات الدور الأول، تنفيذًا لمبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص في المنافسة على بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، بعد تعرض النادي لظلم بيّن في مباراة الفريق مع نادي المصري، وخسارته المباراة.

وأشارت الدعوى إلى أن نادي الزمالك أعلن صراحة عن أنه لن يخوض المباراة المحدد إقامتها يوم الثلاثاء الماضي الموافق 25 يونيو، أيًا كان المنافس، وليس اعتراضًا على مقابله نادي الأهلي أو غيره، لكن اعتراضًا على لعب مباريات الدور الثاني دون استكمال مباريات الدور الأول.

وأضافت الدعوى، أن الزمالك أصدر بيانًا بطلباته المشروعة والعادلة، وهي: أولًا التحقيق مع الحكمين أحمد الغندور ومحمود البنا، وإيقافهما ومنعهما من إدارة أي مباراة للزمالك، ثانيًا: عدم لعب أي مباراة في الدور الثاني لحين خوض جميع مؤجلات الدوري بترتيب جدول المسابقة، ثالثًا: تعيين لجنة محايدة لتنظيم مباريات الدوري.

وقالت الدعوى، إن الزمالك فوجئ بتحدي لجنة الحكام ورابطة الأندية، حيث تم اختيار نفس الحكام لإدارة مباراته، وكأنه يكافئهم على ظلمهم لنادي الزمالك ولم يتم البت في شكوى النادي ضدهم أو التحقيق معهم أو إيقافهم لحين انتهاء التحقيق.

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