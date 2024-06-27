الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طريقة عمل البان كيك في المنزل بخطوات سهلة ووصفات متنوعة

البان كيك
البان كيك

تزايدت عمليات البحث حول طريقة عمل البان كيك، الذي يمكن تقديمه كوجبة إفطار شهية مع الفواكه والعسل وإعداده بما يناسب ذوقك.

طريقة عمل البان كيك

وتقدم "الدستور" طريقة عمل البان كيك، بالعديد من الوصفات الأخرى العالمية مثل بان كيك فرنسي، وبان كيك بالنوتيلا، للحصول على وجبة إفطار شهية يمكنك تناولها مع فنجان من القهوة صباحا والاستمتاع بمذاق جيد.

مكونات عمل البان كيك

1-كوب من الدقيق الأبيض.

2-ربع كوب من السكر البودرة الناعم.

3-كوب من الحليب السائل.

4-اثنين بيضة.

5-ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة الذائبة.

6-ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا.

7-ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

8-ربع ملعقة صغيرة من الملح.

أكلة خليجي.. طريقة عمل المكبوس بالدجاج

طريقة عمل البطاطس المهروسة بالخطوات والمكونات

طريقة عمل البسبوسة وخطوات تحضيرها بوصفة سهلة وبسيطة

طريقة عمل الكيك في المنزل سهل وسريعة التحضير

طريقة تحضير البان كيك 

الخطوة الأولى نخلط الدقيق والسكر معًا في طبق عميق مناسب ويضاف إليهما الحليب، والبيض، والملح، والزبدة، والفانيليا مع الخلط جيدًا للحصول على المزيج المتجانس.

الخطوة الثانية نضع ربع كوب من الخليط السائل في مقلاة مدهونة بالزيت، مع استمرار التقليب على الجهتين حتى الحصول على اللون الاصفر .

الخطوة الثالثة نقوم بتكرر العملية حتى انتهاء الكمية، والحصول على البان كيك اللذيذ.

الطريقة الثانية لعمل البان كيك 

1-اثنين بيضة

2-ربع كوب زيت

4-ثلاث ملاعق كبيرة سكر

5-ملعقة كبيرة بيكنج باودر

6-نص كوب دقيق

7-ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة تجهيز البان كيك 

  • الخطوة الاولي في وعاء متوسط عميق، يتم خفق البيض مع السكر والفانيليا.
  • الخطوة الثانية نقوم بالاضافة  الزيت وربع كوب من الماء، مع استمرار التقليب
  • الخطوة الثالثة نضيف الدقيق والبيكنج بادور تدريجيا مع الخفق، حتى الحصول على قوام كريمي ناعم ومتماسك.
  • الخطوة الرابعة  صينه ساخنة غير لاصقة على نار هادئة، يتم وضع كمية من المزيج وفردها.
  • الخطوة الخامسة ترك المكونات جاهزة في درجة حرارة الغرفة.
  • الخطوة السادسة بعد النضج، يتم إضافة البان كيك على مصفاة ليبرد، بدلا من وضعه في كومة معا دون تهوية.
  • الخطوة السابعة مزج المكونات السائلة أولا، ثم المكونات الصلبة.
طريقة عمل البان كيك الفواكه مكونات عمل البان كيك القهوة فنجان طريقة تجهيز البان كيك عمل البان كيك طريقة تحضير البان كيك كيك

مواد متعلقة

أفكار فطار رمضان 2024.. طريقة عمل المكرونة البشاميل في المنزل

خطوة بخطوة.. طريقة عمل صوابع زينب في المنزل بطريقة سهلة

حلويات رمضان 2024.. طريقة عمل القطايف بحشوة الجوز والقشطة في المنزل

سحور رمضان 2024| طريقة تحضير الزبادي المنزلي دون فرن وبمكونات اقتصادية

بـ3 طرق مختلفة.. تعرفي على طريقة عمل السوبيا البودرة بطريقة سهلة

بتكلفة اقتصادية.. خطوات عمل الكنافة بالقشطة على طريقة نجلاء الشرشابي

أفكار إفطار شهر رمضان 2024.. طريقة عمل النجرسكو بالفراخ في المنزل

لعشاق الأكل الإيطالي.. طريقة عمل المكرونة بالبشاميل في خطوات بسيطة

الأكثر قراءة

جيش الاحتلال يختلق رواية "المنزل المشبوه" للهروب من "فضيحة الكلب"

تحرك برلمانى عاجل بشأن وقف الإفراج عن سيارات ذوى الهمم

"الأرصاد" تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 27-6-2024

حركة تكليفات واسعة فى وزارة البترول.. تعيينات جديدة لرؤساء الإدارات ونواب الهيئة

الآلاف يشيعون جثمان قائد الإسماعيلى السابق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الجرح السودانى

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

منى رجب

توجيهات رئاسية لحل أزمة الكهرباء فى أقرب وقت

محمد رفعت

فى أزمة الكهرباء.. هل الدولة حاضرة؟

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

صور

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل

مخططات نتنياهو السرية للبقاء فى منصبه.. التمسك بالمتطرفين وخلق أعداء جدد