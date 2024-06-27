طريقة عمل البان كيك في المنزل بخطوات سهلة ووصفات متنوعة

تزايدت عمليات البحث حول طريقة عمل البان كيك، الذي يمكن تقديمه كوجبة إفطار شهية مع الفواكه والعسل وإعداده بما يناسب ذوقك.

طريقة عمل البان كيك

وتقدم "الدستور" طريقة عمل البان كيك، بالعديد من الوصفات الأخرى العالمية مثل بان كيك فرنسي، وبان كيك بالنوتيلا، للحصول على وجبة إفطار شهية يمكنك تناولها مع فنجان من القهوة صباحا والاستمتاع بمذاق جيد.

مكونات عمل البان كيك

1-كوب من الدقيق الأبيض.

2-ربع كوب من السكر البودرة الناعم.

3-كوب من الحليب السائل.

4-اثنين بيضة.

5-ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة الذائبة.

6-ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا.

7-ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

8-ربع ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة تحضير البان كيك

الخطوة الأولى نخلط الدقيق والسكر معًا في طبق عميق مناسب ويضاف إليهما الحليب، والبيض، والملح، والزبدة، والفانيليا مع الخلط جيدًا للحصول على المزيج المتجانس.

الخطوة الثانية نضع ربع كوب من الخليط السائل في مقلاة مدهونة بالزيت، مع استمرار التقليب على الجهتين حتى الحصول على اللون الاصفر .

الخطوة الثالثة نقوم بتكرر العملية حتى انتهاء الكمية، والحصول على البان كيك اللذيذ.

الطريقة الثانية لعمل البان كيك

1-اثنين بيضة

2-ربع كوب زيت

4-ثلاث ملاعق كبيرة سكر

5-ملعقة كبيرة بيكنج باودر

6-نص كوب دقيق

7-ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة تجهيز البان كيك