الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تنسيق 2024.. تعرف على برنامج البكالوريوس الخاص فى علوم البترول والمعادن بعلوم حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 

تتمثل أهمية برنامج البكالوريوس الخاص فى علوم البترول والمعادن بكلية العلوم جامعة حلوان في إطار مواكبة متطلبات سوق العمل الجديدة، ويمنح الطالب درجة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة، ويتيح للخريج العمل في مجالات البحث والتنقيب عن البترول والمعادن، نتيجة للتطور الهائل في مجال استكشاف وإدارة الموارد البترولية والمدنية وكذا تنميتها على المستوى المحلي والعالمي.

وتحرص كلية العلوم على دعم الشراكة بين المؤسسات التعليمية المصرية والاجنبية بهدف بناء أجيال من خلال التعليم وتطويره وإيجاد تخصصات وبرامج دراسية تخدم المجتمع، وإعداد الطلاب لمستقبل افضل بمهارات تمكنهم من مواكبة التنافسية العالمية.

اهداف برنامج البكالوريوس الخاص فى علوم البترول والمعادن 

هذا ويهدف البرنامج إلي تأهيل خريجين متخصصين في مجال البترول والتعدين قادرين على المنافسة داخل وخارج الوطن وخاصة في مجالات الكشف والتنقيب عن الثروات المعدنية والبترول والغاز الطبيعي والارتقاء بمفهوم الجيولوجيا والجيوفيزياء التطبيقية في هذا المجال والبحث العلمي المتميز.

وتتطلع كلية العلوم لتلبية متطلبات سوق العمل بما يسهم في تنمية الاقتصاد من خلال خلق بيئة تعليمية أكاديمية تتوافق مع التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة والعمل على أعداد متخصص يتمتع بكل المهارات المنطقة بمجالات استكشاف وإنتاج البترول والخامات المعدنية لسد احتياجات المجتمع الحالية في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 بتحسين جودة التعليم العالي وتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال.

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كما يوفر قسم الجيولوجيا بكلية العلوم، البنية الأساسية اللازمة لإقامة البرنامج نظرا لتواجد العديد من المعامل البحثية وقاعات التدريس المجهزة ومكتبة مستقلة متصلة بالشبكة العالمية للمعلومات بالإضافة الى توافر عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس المتميزين في مختلف التخصصات المطلوبة للبرنامج والذين تم تأهيلهم على أعلى مستوى.

رؤية برنامج البكالوريوس الخاص فى علوم البترول والمعادن

وتتمثل رؤية البرنامج في تحقيق الريادة محليا وإقليميا في مجال صناعة البترول من خلال منظومة علمية تطبيقية ذكية متطورة وتقديم مستوى تعليمى راقي ومتميز وعالى الجودة في مجالات علوم البترول والغاز الطبيعي والثروات المعدنية في مصر والتي تمثل العمود الفقري لاقتصاد الدول المتقدمة.

كما تتمثل مخرجات البرنامج في مجالات العمل فى ان خريج برنامج البترول والمعادن سيكون لديه القدرة على تفسير المعلومات الجيولوجية السطحية وتحت السطحية للتعرف على تواجدات البترول والمعادن، الوفاء بمتطلبات الاستكشاف عن البترول والمياه والتي عادة تتضمن أساليب حديثة ومبتكرة، تقييم الوضع الطبقي وتحليل الخواص الصخرية والوضع التركيبي التي تحكم تواجدات البترول والمعادن والخامات، وتقديم النصح والمشورة واتخاذ القرار أثناء عمليات الحفر والاستكشاف عن تلك الموارد، كذلك استحداث نظم تقنية تمكن من الإدارة الإقتصادية السليمة عند استخراج وتقييم هذه الموارد، بالإضافة إلي استحداث نظم تحكم بينية تمكن من الإستغلال الأمن والحماية لهذه الموارد القيمة إثناء الاستخراج والنقل، ورصد وتقييم مصادر التلوث فى أى خطوة من خطوات الإستغلال والتنمية واتخاذ الإجراء المناسب حيالها.

وتتمثل مجالات العمل لخريجي البرنامج فى مجال التعدين والاستكشاف، والاستشارات الجيولوجية، مجال البترول والغاز الطبيعي، وكذا المعاهد والهيئات البحثية.

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