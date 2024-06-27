آخرهم موديست.. تاريخ الصفقات "الفاسدة" في الأهلي

توصل النادي الأهلي لاتفاق نهائي بشأن إنهاء عقد المهاجم الفرنسي أنتوني موديست، في ظل تراجع مستواه للغاية وبشكل ملحوظ، وذلك بعد موسم واحد فقط من التعاقد معه.

الأمر الذي أصبح حديث الصباح والمساء، وتسبب في حالة واسعة من الانتقادات ضد صفقات الأهلي «الفاسدة».

تاريخ الصفقات «الفاسدة» في الأهلي

«الدستور» يرصد لكم تاريخ الصفقات «الفاسدة» في الأهلي، وذلك على النحو التالي:

1- الفرنسي أنتوني موديست

انضم أنتوني موديست، إلى صفوف الأهلي في صيف 2023 الماضي، قادمًا من بروسيا دورتموند الألماني، في صفقة انتقال حر بالمجان.

وبعد أشهر قليلة، لم يُقدم المهاجم الفرنسي، صاحب الـ36 عامًا، الأداء المنشود منه، ليتعرّض لانتقادات لاذعة بسبب مستواه المتواضع فنيًا وبدنيًا.

وشارك موديست في 27 مباراة مع الأهلي في جميع المسابقات، مُسجلًا 5 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة، وحصل على بطاقة حمراء واحدة خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية.

وحصد أنتوني موديست 3 بطولات مع الأهلي، وهي: كأس مصر، كأس السوبر المصري ودوري أبطال إفريقيا.

2- الكونغولي والتر بواليا

يُعد والتر بواليا أحد الصفقات الفاشلة التي انضمت إلى الأهلي، في مطلع عام 2021، قادمًا من الجونة، مقابل 2 مليون دولار.

وكان والتر بواليا الهدّاف الأول للجونة، ولكنه لم يُقدم الأداء المنشود مع الأهلي، وفشل في إثبات قدراته أو تقديم نفسه بشكل جيد، تحت قيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، ليرحل اللاعب سريعًا بالمجان.

وشارك والتر بواليا في 31 مباراة مع الأهلي في جميع المسابقات، سجل خلالهم 5 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة، وحصل على بطاقتين صفراء.

وحصد والتر بواليا على لقب واحد فقط مع الأهلي، وهو دوري أبطال إفريقيا.

3- السنغالي أليو بادجي

انضم أليو بادجي إلى صفوف الأهلي في عام 2020، مقابل 2 مليون دولار، قادمًا من رابيد فيينا النمساوي، وذلك في محاولة لتعزيز الجبهة الهجومية للفريق، بتوصية من المدرب رينيه فايلر.

وبعد انضمامه، ظهر أليو بادجي بمستوى متذبذب، الأمر الذي تسبب في أزمة بينه وبين المدرب بيتسو موسيماني.

وبناءً عليه، رحل أليو بادجي عن الأهلي مُعارًا لأكثر من نادي، قبل أن يستقر به المطاف بالبيع النهائي إلى أحد الأندية الأوروبية.

وشارك أليو بادجي في 25 مباراة مع الأهلي في جميع المسابقات، سجل خلالهم 4 أهداف، وقدم 8 تمريرات حاسمة.

وحصد أليو بادجي 3 ألقاب مع الأهلي، هي: الدوري الممتاز، كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.

4- الإيفواري سليمان كوليبالي «الهارب»

سليمان كوليبالي أحد الصفقات «الفاسدة» التي انضمت إلى الأهلي في عام 2017، قادمًا من نادي كيلمارنوك الاسكتلندي.

ولكنه لم يكتفِ بعدم تقديم الأداء المنشود منه، بل الأمر تطوّر حتى أصبح معروفًا باسم «الهارب»، وذلك بعدما هرب من الأهلي الذي تقدم بشكوى رسمية ضده، وحصل على حكم لصالحه بتغريم المهاجم الإيفواري مليون و400 ألف دولار، تكفل نادي النجم الساحلي بسدادها.

وشارك سليمان كوليبالي في 12 مباراة فقط مع الأهلي، سجل خلالهم 6 أهداف، وحصل على بطاقة واحدة صفراء.

ورغم ذلك، حصد سليمان كوليبالي مع الأهلي لقب الدوري الممتاز وكأس مصر.

5- التونسي محمد الضاوي «كريستو»

الأمر ذاته بالنسبة للاعب التونسي محمد الضاوي، والذي يشتهر باسم «كريستو»، بعدما انضم إلى ملف الصفقات «الفاسدة» لفريق الأهلي.

وكان كريستو قد انضم إلى صفوف الأهلي في يناير 2023، قادمًا من النجم الساحلي التونسي، لمدة أربع سنوات ونصف.

ولكن لم يظهر كريستو إلا على فترات مُتباعدة، تحت قيادة المدرب مارسيل كولر، الأمر الذي جعل اللاعب يطلب الرحيل.

ورغم أن مارسيل كولر رحّب برحيل كريستو على سبيل البيع النهائي بنهاية الموسم الجاري، ولكن مسئولي الأهلي يرغبون فى إقناع اللاعب بتجديد عقده وانتقاله لأحد الأندية المصرية أو الخارجية على سبيل الإعارة، ثم يعود بعدها للأهلي مجددًا.

وشارك كريستو، صاحب الـ21 عامًا، في 14 مباراة مع الأهلي، لم يسجل أي أهداف، ولكنه صنع هدفًا واحدًا، وحصل على بطاقة واحدة صفراء.

وحصد كريستو 5 ألقاب مع الأهلي، وهم: الدوري الممتاز مرة واحدة، وكأس مصر مرتين، وكذلك دوري أبطال إفريقيا مرتين.