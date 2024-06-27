"الداخلية" تكشف تفاصيل تداول فيديو لمشاجرة فى أسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يتضمن تعدي بعض الأشخاص على آخر بالضرب بعصا خشبية، وأحدهم يحمل سلاحًا ناريًا بأسيوط.

بالفحص تبين قيام 5 أشخاص– لاثنين منهم معلومات جنائية- مقيمين بدائرة مركز شرطة أبنوب بالتعدي على نجل عمومتهم له معلومات جنائية- مقيم بذات الناحية بعصا خشبية محدثين إصابته بجروح قطعية بالرأس بسبب خلافات سابقة بينهم على الجيرة ولهو الأطفال.

وأوضحت التحريات الأولية أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزة أحدهم سلاحًا ناريًا بندقية خرطوش وعدد من الطلقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.