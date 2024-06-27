مراسل القاهرة الإخبارية: انفجارات ضخمة فى رفح الفلسطينية و4 شاحنات غاز تدخل قطاع غزة

كشف عبدالمنعم إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية"، عن آخر تطورات الأوضاع في مدينة رفح الفلسطينية، من أمام معبر رفح، مؤكدًا سماع دوي انفجارات ضخمة من الناحية الأخرى من معبر رفح.

وقال خلال "القاهرة الإخبارية"، إن هناك اشتباكات دائرة بين فصائل المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي استمرت منذ صباح اليوم وحتى وقت الظهيرة.

وأضاف أن هناك تكدسًا لشاحنات المساعدات على جانبي معبر رفح، في الوقت الذي تعرقل فيه قوات الاحتلال دخول تلك المساعدات، وتغلق كافة المعابر الواصلة لأهل غزة.

وتابع: "4 شاحنات غاز فقط سمحت لها بالعبور منها شاحنتان فقط أفرغتا حمولتهما، ولا نعلم إن كانت الشاحنتان المتبقيتان ستفرغان حمولتهما أيضًا أم ستعودان أدراجهما؟".