الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مراسل القاهرة الإخبارية: انفجارات ضخمة فى رفح الفلسطينية و4 شاحنات غاز تدخل قطاع غزة

مدينة رفح الفلسطينية
مدينة رفح الفلسطينية

كشف عبدالمنعم إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية"، عن آخر تطورات الأوضاع في مدينة رفح الفلسطينية، من أمام معبر رفح، مؤكدًا سماع دوي انفجارات ضخمة من الناحية الأخرى من معبر رفح.

وقال خلال "القاهرة الإخبارية"، إن هناك اشتباكات دائرة بين فصائل المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي استمرت منذ صباح اليوم وحتى وقت الظهيرة.

وأضاف أن هناك تكدسًا لشاحنات المساعدات على جانبي معبر رفح، في الوقت الذي تعرقل فيه قوات الاحتلال دخول تلك المساعدات، وتغلق كافة المعابر الواصلة لأهل غزة.

وتابع: "4 شاحنات غاز فقط سمحت لها بالعبور منها شاحنتان فقط أفرغتا حمولتهما، ولا نعلم إن كانت الشاحنتان المتبقيتان ستفرغان حمولتهما أيضًا أم ستعودان أدراجهما؟".

غزة شاحنات المساعد قطاع غزة رفح الفلسطينية انفجارات

مواد متعلقة

وول ستريت جورنال عن مسئولين أمريكيين: التوترات بين إسرائيل وحزب الله قد تخرج عن السيطرة

عبوتان ناسفتان السبب.. جيش الاحتلال يكشف ما حدث لجنوده فى "جنين"

الاحتلال يعتقل 28 فلسطينيًا من الضفة الغربية.. والحصيلة منذ 7 أكتوبر 9430

جيش الاحتلال: مقتل ضابط وإصابة 5 جنود فى جنين

30 يونيو.. "فجر جديد" لحضارة مصر العريقة

30 يونيو.. ثورة عمرانية ترسم خريطة عصرية لمصر وتضع أساس التنمية الاقتصادية

11 عامًا على ثورة 30 يونيو.. إنجازات الدولة لبناء الإنسان المصرى

ثورة 30 يونيو.. تطوير المنظومة التعليمية وفقًا للمعايير الدولية خلال 10 سنوات

الأكثر قراءة

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 27-6-2024

دعوى لإلغاء نتيجة مباراة القمة بسبب انسحاب الزمالك

بعد زراعة 33 ألف فدان.. لجان المكافحة بالبحيرة تتابع محصول القطن

ضبط المتهم بالتعدي على سائقة على طريق مصر الإسماعيلية

إصابة 5 في حادث تصادم على الطريق الإقليمي بالمنوفية (أسماء)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الجرح السودانى

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

منى رجب

توجيهات رئاسية لحل أزمة الكهرباء فى أقرب وقت

محمد رفعت

فى أزمة الكهرباء.. هل الدولة حاضرة؟

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

صور

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل

مخططات نتنياهو السرية للبقاء فى منصبه.. التمسك بالمتطرفين وخلق أعداء جدد

حوالى 38 ألف شهيد.. الإبادة الجماعية والمجازر متواصلة فى غزة لليوم الـ265