القاهرة الإخبارية توضح تفاصيل مسودة قانون ألمانى يسمح بطرد أى مهاجر حال تأييده جريمة

تحدث مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من برلين، عربي مرزوق، عن تبني الحكومة الألمانية مشروع قانون يسهل طرد الأجانب ممن يمجدون الإرهاب بما يشمل شبكات التواصل الاجتماعي، في ظاهرة تتنامى منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل.

وينص المشروع الذي يشكل تعديلًا لقانون الحق في الإقامة، على أن الموافقة على فعل إرهابي واحد أو الترويج له، سيكون كافيًا لتنطبق شروط الطرد على هذه الحالة في حين أن القانون الحالي يشير إلى الإدلاء بتصريحات داعمة تتناول وقائع عدة.

مسودة قانون ألماني يسمح بطرد أي مهاجر في حال تأييده جريمة إرهابية

وقال إن التفكير في القانون الألماني الذي يسمح بطرد أي مهاجر في حال تأييده جريمة إرهابية، جاء منذ فترة طويلة ولكن جاء فوز اليمين المتطرف في الانتخابات الألمانية الأخيرة، والتي كانت بمثابة دافع للحكومة الألمانية تحديدًا المستشار الألماني أولاف شولتس، وحزب الخضر وأيضًا حزب الاشتراكي الذي كان يتردد كثيرًا في مثل هذه الإجراءات في ترحيل اللاجئين تحديدًا سوريا وأفغانستان؛ حيث تعتبر الحكومة الألمانية هاتين الدولتين غير آمنتين لإرسال اللاجئين الموجودين هنا من يحرض على جرائم كراهية وإرهاب.

مجرد الإعجاب أحد المنشورات التي تحض على الكراهية أو الإرهاب سيتم الطرد الفوري

وأشار إلى أنه بعد فوز اليمين المتطرف في الانتخابات الألمانية الأخيرة أصبح هناك ضغط للحكومة الألمانية، وبالتالي اتخذت قرارها بضرورة أن يكون هناك طرد بشكل فوري لأى مهاجر أو لاجئ، فالأمر تخطى حتى المهاجرين الذين قدموا ربما من أصول مهاجرة أو عمل بالطرد المباشر إذا ما نشر على وسائل التواصل الاجتماعي ما يحرض على الكراهية أو الإرهاب مثل فيسبوك وتويتر وتيك توك واليوتيوب، معلقًا “أن مجرد الإعجاب أحد المنشورات التي تحض على الكراهية أو الإرهاب سيطرد اللاجئ أو المهاجر”.