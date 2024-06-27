الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القاهرة الإخبارية توضح تفاصيل مسودة قانون ألمانى يسمح بطرد أى مهاجر حال تأييده جريمة

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

تحدث مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من برلين، عربي مرزوق، عن تبني الحكومة الألمانية مشروع قانون يسهل طرد الأجانب ممن يمجدون الإرهاب بما يشمل شبكات التواصل الاجتماعي، في ظاهرة تتنامى منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل. 

وينص المشروع الذي يشكل تعديلًا لقانون الحق في الإقامة، على أن الموافقة على فعل إرهابي واحد أو الترويج له، سيكون كافيًا لتنطبق شروط الطرد على هذه الحالة في حين أن القانون الحالي يشير إلى الإدلاء بتصريحات داعمة تتناول وقائع عدة.

مسودة قانون ألماني يسمح بطرد أي مهاجر في حال تأييده جريمة إرهابية

وقال إن التفكير في القانون الألماني الذي يسمح بطرد أي مهاجر في حال تأييده جريمة إرهابية، جاء منذ فترة طويلة ولكن جاء فوز اليمين المتطرف في الانتخابات الألمانية الأخيرة، والتي كانت بمثابة دافع للحكومة الألمانية تحديدًا المستشار الألماني أولاف شولتس، وحزب الخضر وأيضًا حزب الاشتراكي الذي كان يتردد كثيرًا في مثل هذه الإجراءات في ترحيل اللاجئين تحديدًا سوريا وأفغانستان؛ حيث تعتبر الحكومة الألمانية هاتين الدولتين غير آمنتين لإرسال اللاجئين الموجودين هنا من يحرض على جرائم كراهية وإرهاب.

مجرد الإعجاب أحد المنشورات التي تحض على الكراهية أو الإرهاب سيتم الطرد الفوري 

وأشار إلى أنه بعد فوز اليمين المتطرف في الانتخابات الألمانية الأخيرة أصبح هناك ضغط للحكومة الألمانية، وبالتالي اتخذت قرارها بضرورة أن يكون هناك طرد بشكل فوري لأى مهاجر أو لاجئ، فالأمر تخطى حتى المهاجرين الذين قدموا ربما من أصول مهاجرة أو عمل بالطرد المباشر إذا ما نشر على وسائل التواصل الاجتماعي ما يحرض على الكراهية أو الإرهاب مثل فيسبوك وتويتر وتيك توك واليوتيوب، معلقًا “أن مجرد الإعجاب أحد المنشورات التي تحض على الكراهية أو الإرهاب سيطرد اللاجئ أو المهاجر”.

ترحيل اللاجئين قانون ألماني إسرائيل حركة حماس حماس سوريا أفغانستان المستشار الألماني المانيا القانون الألماني

مواد متعلقة

وزير الدفاع الإسرائيلى: يمكننا إعادة لبنان إلى العصر الحجرى.. لكننا لا نسعى للحرب

مسئول أمريكى كبير: واشنطن قدمت مساعدات أمنية لإسرائيل بـ6.5 مليار دولار منذ 7 أكتوبر

المجلس الوزارى الإسرائيلى: تدمير قدرات حماس فى غزة لا يزال هدفًا بعيد المنال

مقتل جندى إسرائيلى وإصابة 17 آخرين فى محاولة اقتحام مخيم جنين

الدفاع المدنى بغزة: طواقمنا لا تستطيع التعامل مع العدد الهائل من الاستهدافات جراء نفاد الوقود

"القاهرة الإخبارية" تعرض تقريرًا بعنوان "الاحتلال يواصل حرب التجويع فى غزة"

باحث: الاحتلال يمارس أبشع عمليات التعذيب ضد الفلسطينيين على مر التاريخ

إعلام عبرى: أهالى قتلى 7 أكتوبر والمحتجزين بغزة يطالبون بالتحقيق مع المُقصرين

الأكثر قراءة

"الأرصاد" تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

تحرك برلمانى عاجل بشأن وقف الإفراج عن سيارات ذوى الهمم

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 27-6-2024

التحقيق مع مسئولى مدارس سودانية فى الجيزة

تحديثات فورية.. سعر الدولار اليوم الخميس في مصر مقابل الجنيه المصري بالبنوك

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الجرح السودانى

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

منى رجب

توجيهات رئاسية لحل أزمة الكهرباء فى أقرب وقت

محمد رفعت

فى أزمة الكهرباء.. هل الدولة حاضرة؟

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

صور

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل

مخططات نتنياهو السرية للبقاء فى منصبه.. التمسك بالمتطرفين وخلق أعداء جدد