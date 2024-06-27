حبس متهمين بقتل شخص بسبب خلافات بينهم في القطامية

قررت محكمة الجنح المختصة، اليوم الخميس، تجديد حبس المتهمين بقتل شخص خلال مشاجرة بسبب وجود خلافات بينها بمنطقة القطامية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

حبس المتهمين بقتل شخص بسبب خلافات بينهم فى القاهرة

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، استقبال أحد المستشفيات عامل بمصنع بدائرة القسم، مصاب بجروح متفرقة أدت إلى وفاته، بسبب خلافات مع عامل آخر بذات المصنع، تطورت إلى مشاجرة فقرر الأخير أن ينتقم منه، فتعدى على المجني عليه بالضرب بسلاح أبيض مُحدثًا إصابته التي أودت بحياته، واقر المتهم بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع نجل عمه.

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول المتهمين بارتكاب الواقعة، للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة القتل.