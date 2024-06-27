الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رابطة الأندية تُغرم الزمالك 100 ألف جنيه لانسحابه من مباراة القمة

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عقوبات الجولة الـ27 من بطولة دوري nile، وذلك طبقًا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة طلائع الجيش والداخلية

إيقاف علي حمدي محمود علي شريف لاعب فريق طلائع الجيش، مباراة واحدة وذلك للطرد لمنع فرصة محققة.

مباراة الأهلي والزمالك

توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 100 ألف جنيه وذلك للانسحاب من المباراة.

اعتبار الزمالك مهزومًا في هذه المباراة 2/0.

خصم ثلاث نقاط من رصيد الزمالك بخلاف المباراة التي اعتبر فيها مهزومًا، ويعاد ترتيب الفريق ضمن جدول المسابقة في نهاية الموسم.

تقديم مذكرة لمجلس إدارة الرابطة، لاستيضاح من له صلة بقرار الانسحاب لاتخاذ قرار من المجلس بالعقوبات.

تنطلق اليوم الخميس منافسات الجولة الثامنة والعشرين، وتستمر حتى السبت المقبل 29 يونيو الجاري.

مباريات الخميس 27 يونيو الجاري

الجونة- مودرن فيوتشر.. الرابعة عصرًا (استاد خالد بشارة بمحافظة البحر الأحمر).

حقق مودرن فيوتشر، الفوز في مواجهة الدور الأول بنتيجة 3 /1.

الإسماعيلي- المصري البورسعيدي.. السابعة مساء (استاد برج العرب بالإسكندرية).

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1/1، مواجهة الدور الأول بين الفريقين.

زد- طلائع الجيش.. السابعة مساء (استاد القاهرة الدولي)

حقق طلائع الجيش، الفوز في مواجهة الدور الأول بهدف نظيف.

مباريات الجمعة 28 يونيو 

المقاولون العرب- البنك الأهلي.. الرابعة عصرًا (استاد الجبل الأخضر).

حقق البنك الأهلي الفوز في مواجهة الدور الأول بنتيجة 3 /1.

الأهلي- فاركو.. السابعة مساء (استاد القاهرة الدولي).

حقق الأهلي الفوز في مواجهة الدور الأول بنتيجة 2 /1.

سموحة- بيراميدز.. السابعة مساء (استاد الإسكندرية).

حقق بيراميدز الفوز في مواجهة الدور الأول بنتيجة 3 /0.

مباريات السبت 29 يونيو 

بلدية المحلة- إنبي.. الرابعة عصرًا (استاد السويس الجديد)

حقق إنبي الفوز في مواجهة الدور الأول بثلاثية نظيفة.

الزمالك- سيراميكا كليوباترا.. السابعة مساء (استاد القاهرة الدولي)

حقق الزمالك الفوز في مواجهة الدور الأول بنتيجة 2 /1.

الاتحاد السكندري- الداخلية.. السابعة مساء (استاد الإسكندرية).

حقق الاتحاد السكندري الفوز في مواجهة الدور الأول بهدف نظيف.

الاهلى دوري نايل الزمالك رابطة الأندية المحترفة عقوبات الجولة السابعة والعشرون بدوري نايل

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