مهرجان المسرح المصري يكرم الفنان أحمد بدير

يكرم مهرجان المسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، خلال حفل افتتاح دورته السابعة عشرة، الفنان أحمد بدير، تقديرًا لمسيرته المسرحية بشكل خاص، والفنية بشكل عام.

محطات من حياة الفنان أحمد بدير الفنية

بدايات الفنان أحمد بدير كانت من خلال مسرحية “مبروك” أمام العملاق محمود المليجي، ومن ثم توالت الأعمال الفنية التي شارك فيها، حيث عمل مع الفنان الراحل نور الشريف بمسرحية “بكالوريوس في حكم الشعوب”.

ولديه أكثر من 220 عملا فنيًا متنوعا، ومن أشهر أعماله: ريا وسكينة، ع الرصيف، رأس المملوك جابر، الصعايدة وصلوا، خربشة، عيلة عشر نجوم، جوز ولوز، كرنب زبادي، أزعرينا، شئ في صبري، شقع بقع، أنا متقائل.. تصور، غيبوبة، فرصة سعيدة.

أبطال مسلسل جودر -ألف ليلة وليلة

ويشارك في بطولة مسلسل جودر- ألف ليلة وليلة بجانب الفنان ياسر جلال، نخبة من ألمع نجوم الفن، "نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، أيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاج، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادي مهنى، ومسلسل جودر- ألف ليلة وليلة من إنتاج الشركة المتحدة، بالتعاون مع شركة ميديا هب، وشركة أروما ستديوز.