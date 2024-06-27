قتلت على طريقة "ريا وسكينة".. نيابة الأقصر تعاين مسرح جريمة "طفلة الحلق"

وصل فريق من النيابة العامة إلى مسرح الجريمة لحادث مقتل الطفلة جودي بالزينية قبلي في الأقصر، والمعروفة إعلاميا “طفلة الحلق” التي قتلت على طريقة ريا وسكينة على يد شقيقتان ووالدتهما، وذلك لإجراء المعاينة التصويرية.

ويمثبل الجناة الثلاثة الجريمة من داخل منزلهم بقرية الزينية قبلي شمال محافظة الأقصر، بعد أن اعترفوا جملة وتفصيلا أمام النيابة العامة في التحقيقات ببقتل طفلة الحلق.

تعود أحداث الواقعة إلى مساء يوم الإثنين الماضي من الأسبوع الجاري، عندما تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الأقصر، يفيد بورود بلاغًا عن حادث جنائي بالعثور على جثمان طفله تدعى جودي مصطفى عبد الرشيدي، تبلغ من العمر 6 سنوات، ملقاة في جوال وبها آثار تعذيب وخنق، وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض ملابسات الواقعة، تم تحرير محضر بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

لغز في واقعة “طفلة الحلق”

ونجحت المباحث الجنائية بمديرية أمن الأقصر، في حل اللغز في واقعة “طفلة الحلق” وتبين أن سيدة وابنتيها وراء ارتكاب الجريمة البشعة، الأم تدعى “شربات. ع. ض” مطلقة 40 عاما، والابنة الصغيرة تدعى “ملك. ص. م” 11 عاما، والأبنة الكبرى تدعى “عبير. ص. م” 22 عاما مطلقة، حيث قامت الطفلة الصغيرة باستدراج الضحية من منزلها بدافع شراء حلوى من السوبر ماركت، فيما كانت شقيقتها الكبرى وأمها ينتظرونهما بالمنزل بذات الشارع الخلفى للضحية.

وفور دخول الطفلة جودي إلى المنزل مسرح الجريمة، انهال الثلاثة بضربها وإيقاع على الأرض، وقامت الابنه الكبري بوضع فوطه مبللة لكتم أنفاسها، فيما قامت الأم بنزع الحلق الذهب من اذن الطفله، وقاموا بوضعها في جوال أبيض اللون وبه مخلفات قمامة واستغلوا انقطاع الكهرباء وألقوه في الشارع على مقربة من منزل الضحية.

كما كشفت التحريات أنهم قاموا بذات اليوم بعد إرتكاب الجريمة، بالتوجه إلى محل الذهب الكائن بشارع الصاغة وسط مدينة الأقصر لشخص يدعى “م. ي. ن” ببيع الحلق الذي قدر ثمه بمبلغ مالي 2950 جنيها، ووثقت كاميرات المراقبة الواقعة، فيما ألقت مباحث مركز شرطة طيبة القبض على عصابة ريا وسكينة الثلاثة، وبحوزته باقى المبلغ 2150 جنيها، إذ صرفوا 800 جنيها فقط، واقرا بارتكاب الواقعة.