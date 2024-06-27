باسل رحمي: توجيهات القيادة السياسية وفرت 51.2 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة

قال باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن قطاع المشروعات الصغيرة قد شهد طفرة كبيرة خلال العشر سنوات الماضية وذلك نتيجة لتوجيهات رئيس الجمهورية التي أكدت على إتاحة مختلف أوجه الدعم التمويلي والفني لأصحاب المشروعات الصغيرة القائمة أو الراغبين في إقامة مشروعات جديدة بما يساهم في توفير المزيد من فرص العمل خاصة للشباب والخريجين من ناحية، وتمكين المنتج المحلي من ناحية أخرى.



وأشار "رحمي"، في بيان، اليوم الخميس، إلى أن جهاز تنمية المشروعات مستمر في التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية وفقا لمنظومة متكاملة لتفعيل خطة الدولة للعمل على زيادة مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة في دفع الاقتصاد الوطنى من خلال مساعدة أصحابها على تقديم منتجات جديدة متطورة على قدر عالي من الجودة مما يمكنها من المنافسة في الأسواق المحلية والوصول للأسواق العالمية مشيرا إلى أن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز تؤكد باستمرار على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تشجيع الشباب على العمل الحر ودعم رواد الأعمال والمبتكرين.



ولفت إلى أنه بمناسبة الاحتفال بالعيد السنوي الثامن ليوم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة سيتم الإعلان عن برامج تمويلية لنماذج مشروعات جديدة قابلة للتنفيذ والتمويل من خلال أفرع الجهاز بكافة المحافظات منها برنامج مخصص للمشروعات الابتكارية والجديدة وبرنامج لتمويل مشروعات الشباب والمرأة مؤكدا أن هذه المشروعات ما هي إلا بداية لخطة عمل جديدة سيعمل الجهاز على تنفيذها في الفترة المقبلة وتعتمد على عدد من المحاور منها تفعيل قانون تنمية المشروعات 152/2020 بالتنسيق مع كافة جهات الدولة وتوعية المواطنين بالمزايا والتيسيرات التي يقدمها ورقمنة خدمات الجهاز بالتعاون مع كبرى شركات الاتصالات والتوسع في دعم المشروعات الابتكارية وريادة الأعمال والانتهاء من منصة المشروعات الصغيرة لتوفير خدمات اليكترونية متكاملة لأصحاب المشروعات القائمة أو الراغبين في إقامة مشروعات جديدة.

وأضاف أن الجهاز مستمر في التعاون والتنسيق مع كافة الجهات الدولية لتنفيذ مشروعات لتطوير البنية الأساسية في المناطق الأكثر احتياجا باستخدام العمالة الكثيفة مما يتيح فرص تشغيل للعمالة غير المنتظمة، كما يهيئ البيئة المناسبة لإقامة المشروعات الصغيرة والتوسع فيها، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الاهتمام بمشروعات الاقتصاد الأخضر والمشروعات التراثية والبرامج التدريبية المتنوعة لتوفير كوادر بشرية قادرة على مواكبة التطورات في الأسواق.



ولفت "رحمي" إلى ضخ الجهاز تمويلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بإجمالي 51.2 مليار جنيه، وذلك خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية شهر إبريل 2024 (ما يقارب من 10 سنوات)، مشيرًا إلى توجيه تلك التمويلات إلى نحو 2 مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر ووفرت نحو 3.1 مليون فرصة عمل.



ونوه بأن جهاز تنمية المشروعات ضخ في نفس ذات الفترة تمويلات بلغت قيمتها نحو 3.2 مليار جنيه في مجال مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب لتهيئة البيئة اللازمة لنمو المشروعات من جهة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بتلبية الاحتياجات اللازمة في المجتمعات الأكثر احتياجا للخدمات وذلك بالتعاون مع المحافظات، مشيرا إلى أنه في هذا المجال يتم توجيه التمويلات في أنشطة تعتمد على العمالة الكثيفة حيث نجحت البرامج التنموية المنفذة في توفير ما يزيد على 34.2 مليون يومية عمل.



وقال رئيس جهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز نجح في ضخ إجمالي تمويلات بلغت 3.2 مليار جنيه مولت 119.9 ألف مشروع صغير ومتناهي لقرى حياه كريمة وفرت 207.5 ألف فرصة عمل، وبلغت نسبة التمويل الموجه لمحافظات وجه قبلي %78.



وأوضح "رحمي" أنه خلال ذات الفترة نجح الجهاز في إصدار 125 ألف رخصة مؤقتة للمشروعات الجديدة و109 آلاف رخصة نهائية للمشروعات الجديدة وتوفيق أوضاع نحو 18 ألف مشروع متنوع بجانب استخراج 63 ألف بطاقة ضريبية و20 ألف سجل تجاري و33 ألف مستخرج تأمينات اجتماعية و61 ألف شهادة تصنيف للعميل و60 ألف شهادة مزايا، بالإضافة إلى العديد من الخدمات التسويقية والتدريبية التي يقدمها الجهاز.



وقال إن الجهاز يقدم خدماته من خلال فروعه بكافة المحافظات، ووجه الدعوة للشباب للتوجه لهذه الأفرع أو الاتصال بالرقم الموحد 16733، للتعرف على مختلف الخدمات التي يقدمها سواء كانت تمويل أو خدمات فنية تشمل التدريب، والمساعدة على تطوير المشروعات وتسويق المنتجات.