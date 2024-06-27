الخميس 27 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القبض على متهم بقتل سائق بسبب خلافات مالية في قنا

القبض على متهم
القبض على متهم

كشفت وزارة الداخلية عن ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمنًا إستغاثة أحد الأشخاص بتغيب سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة قنا، عقب خروجه للعمل على سيارة أجرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 14 الجاري، تبلغ لقسم شرطة قنا من شقيق المتغيب بخروج شقيقه من منزلهما للعمل على سيارة أجرة وغيابه وعدم عودته.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء إرتكاب الواقعة عاطل، مقيم بدائرة القسم، أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بقتل المجني عليه بسبب خلافات مالية بينهما، حيث قام باستدراجه إلى مدينة غرب قنا الجديدة، وحال وصولهما حاول الاستيلاء على الهاتف المحمول والسيارة الخاصين بالمجني عليه بالإكراه باستخدام سلاح أبيض ولدى مقاومته له تعدى عليه مما أدى إلى وفاته، وقام بترك السيارة والجثمان بمكان الواقعة، والاستيلاء على الهاتف المحمول وبيعه لمالك محل هواتف كائن بمحافظة سوهاج، فتم ضبطه والهاتف المحمول.

كما تم بإرشاد المتهم العثور على السيارة وبجوارها جثمان المجني عليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

الداخلية موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك سائق قسم شرطة قنا سيارة أجرة جمع المعلومات

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