ضبط المتهم بالتعدي على سائقة على طريق مصر الإسماعيلية

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط طالب تعدى على سيدتين بالقاهرة، حيث تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة بشكوى بطريق مصر الإسماعيلية تجاه القاهرة بدائرة القسم.

وبحضور رجال المباحث ، تم التقابل مع إحدى السيدات تعمل سائقة بأحد التطبيقات الذكية، وبصحبتها ربة منزل تستقل السيارة قيادتها "مصابة بجرح باليد"، وقررت الأولى بأنه حال سيرها بالسيارة قيادتها بالطريق محل البلاغ اصطدمت بسيارة "ميكروباص" وحدوث تلفيات بسيارتها وترتب عليها وقوع مشادة كلامية بينها وبين قائد "الميكروباص" قام على إثرها بالتعدى عليهما بالسب والضرب باستخدام "سلاح أبيض" ونتج عن ذلك إصابة الثانية ولاذ بالفرار.

بعمل التحريات تم التوصل إلى قائد الميكروباص مقيم بمحافظة الجيزة، تم ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها، وبمواجهته قرر بحدوث مشادة كلامية بينهم وأنكر التعدى عليهما بالضرب، وتبين عدم حمله رخصة قيادة.