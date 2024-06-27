الخميس 27 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ثمار "30 يونيو".. 44 مليون خدمة بالتأمين الصحى الشامل خلال 5 أعوام

التأمين الصحي
التأمين الصحي

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن تقديم أكثر من 44 مليون خدمة طبية وعلاجية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك خلال 5 أعوام منذ انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في عام 2019 وحتى الآن، ويأتي ذلك تزامنًا مع احتفالات الدولة المصرية بالذكرى 11 لثورة 30 يونيو.

وأوضح بيان الهيئة أن الخدمات الطبية والعلاجية التي تم تقديمها بمحافظات التأمين الصحي الشامل الست، وهي "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان"، شملت الخدمات بكافة مستويات الرعاية الطبية، سواء الأولية وذلك داخل وحدات ومراكز طب الأسرة التابعين للهيئة بالمحافظات، أو الثانوية والثالثية، التي تقدمها مستشفيات الهيئة، وذلك بما يغطي كافة حزم الخدمات الطبية التي يحتاجها المواطن وبما يتخطى أكثر من 3000 حزمة طبية وعلاجية. 

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550 ألف تدخل جراحى

ونوه بيان الهيئة بأن حصاد إنجاز الهيئة بالمحافظات شمل كافة الخدمات الطبية المقدمة بمستشفيات الهيئة، من عمليات وتدخلات جراحية دقيقة، وتتطلب مهارة خاصة في الإجراء، والتي تخطت 550 ألف تدخل جراحي، منها عمليات تتم لأول مرة بتقنيات متطورة ومستحدثة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، لم يتحمل المنتفع منها إلا 400 جنيه فقط نسبة مساهمة، فضلًا عن كافة الفحوصات التشخيصية والمعملية، وخدمات الأقسام المختلفة للمستشفيات، ومن بينها الطوارئ والعيادات والخارجية والرعاية المركزة والحضانات والغسيل الكلوي.. إلخ، وذلك من خلال 28 مستشفى و3 مجمعات طبية بمحافظات المرحلة الأولى تطبيقًا لنظام التأمين الصحي الشامل.

وتابع البيان: كما شمل الحصاد تقديم أكثر من 27 مليون خدمة رعاية أولية تم تقديمها بـ280 مركزًا ووحدة لطب الأسرة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الست، والتي ضمت خدمات: الفحص الشامل، والأسنان، وطب الأسرة، والإسعافات الأولية، والأشعة، والمعمل، وغيرها من خدمات طب الأسرة، التي تمثل أكثر من 80% من الخدمات الطبية التي يحتاجها المواطن باعتبار طب الأسرة هو بوابة المنتفع الأولى للحصول على خدمات التأمين الصحي الشامل.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل و"حياة كريمة" بوزارة الصحة والسكان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو القائد التاريخي للإصلاح الصحي في مصر، وقد أطلق نظام التأمين الصحي الشامل ليزيل عبء الإنفاق الصحي عن المواطن المصري، فمن خلال التطبيق المرحلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ومع شموله كافة محافظات الجمهورية بحلول 2030، يتم توفير الرعاية الصحية المتكاملة وبأعلى مستويات الجودة لكافة المواطنين دون تمييز.

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل نقلة نوعية لخدمات الرعاية الصحية، مؤكدًا سعي الهيئة الدائم للارتقاء بكفاءة الخدمات الطبية وجودتها وجودة منشآتها لتلبية احتياجات المواطنين بشكل متكامل، منوهًا بأن إنجازات هيئة الرعاية الصحية باعتبارها ذراع الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة خلال 5 سنوات، من تطبيق المنظومة بدءًا من محافظة بورسعيد في عام 2019 مرورًا بمحافظات "الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء" في 2021، ثم في محافظتي "السويس وأسوان"- هي خير دليل على نجاح تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

ولفت رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى أن 5 سنوات، وهى عُمر نظام التأمين الصحي الشامل منذ 2019 وحتى الآن، شهدت تفانيا وجهدا دءوبا وعملا متواصلا من كافة العاملين بالمنشآت التابعة للهيئة بالمحافظات، سواء من الأطقم الطبية أو الإدارية، لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للوصول لأعلى مستويات رضاء المنتفعين عن خدمات التأمين الصحي الشامل، وذلك بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية الهيئة ورؤية مصر 2030.

الهيئة العامة للرعاية الصحية تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل ثورة 30 يونيو إنجاز الهيئة بالمحافظات الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية

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