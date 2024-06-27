الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

إصابة 5 في حادث تصادم على الطريق الإقليمي بالمنوفية (أسماء)

صوره من موقع الحادث
صوره من موقع الحادث

شهد الطريق الإقليمي المار أمام قرية ميت البيضا بمركز الباجور في محافظة المنوفية، حادث تصادم مروع لسيارة ملاكي بأخرى ميكروباص، أسفر عن إصابة خمسة أشخاص، ونقل المصابين إلى مستشفى الباجور التخصصي لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وترجع أحداث الواقعة لتلقى اللواء عمرو روؤف، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور العميد حسن النشال يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصام مروع أمام قرية ميت البيضا على الطريق الإقليمي بالمنوفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير المحضر اللازم.

وكشف مصدر طبي عن أسماء المصابين في الحادث وهم كمال محمد حسين خلف ٧٢ سنة سائق الميكروباص، ومقيم قرية مناوهله، كما أصيبت منال محمد طه ٤٥ سنة، مقيمة بولاق محافظة الجيزة، وغالية حسن محمد ٥٥ سنة، كفر سنجلف، وسعد الشافعي ٣٩ سنة، كفر مناوهله بالباجور، كما أصيب قائد السيارة ويدعى الحسيني عربي الحسيني، مقيم منيا القمح بالشرقية.

وعلى الفور، انتقلت الجهات المعنية لموقع الحادث، حيت تبين تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي، ويتم إزالة آثار الحادث لعودة السيوله المروريه للطريق. 

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