الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز

شهداء ونزوح لعشرات العائلات.. ماذا يحدث فى حى الشجاعية؟

يوسف أبو كويك
يوسف أبو كويك

أكد يوسف أبوكويك، مراسل القاهرة الإخبارية، ارتقاء شهداء ووقوع إصابات جراء غارة إسرائيلية على حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وقال عبر القاهرة الإخبارية: "نزوح عشرات العائلات الفلسطينية من حي الشجاعية تحت وطأة القصف الإسرائيلي العنيف".

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية أن طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات عنيفة شرق مدينة غزة.

وكانت أفادت وزارة الصحة في غزة بأن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 60 شهيدًا و140 إصابة خلال 24 ساعة الماضية، لترتفع أعداد الضحايا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي إلى 37718 شهيدًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء و86377  مصابًا، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وسط منع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

الشجاعية حي الشجاعية شهداء نزوح فلسطين

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