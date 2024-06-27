كولر يختار قائمة الأهلي لمواجهة فاركو في دوري نايل اليوم

يختتم الفريق الأول لكرة بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم الخميس، استعداداته لمباراة فاركو المقرر لها السابعة من مساء غدٍ الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الأسبوع الثامن والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل المارد الأحمرمعسكرًا مغلقًا عقب انتهاء التدريبات باحد الفنادق الكبري بالتجمع الخامس استعدادًا لتلك المباراة المرتقبة أمام فاركو في الدوري.

وكان الجهاز الفنى للأهلى قد عدل برنامجه التدريبي عقب انسحاب الزمالك من مواجهة القمة، التى كانت مقررة الثلاثاء الماضي.

قائمة الأهلي لمباراة فاركو

ويختار السويسري مارسيل كولر المدير الفني، اليوم، قائمة اللاعبين التي ستدخل المعسكر المغلق، وتشهد استمرار غياب الثلاثي علي معلول وبيرسي تاو وعمر كمال عبدالواحد للإصابة، بينما يعود محمد الشناوي ووسام أبوعلي ومحمد عبدالمنعم للقائمة، بعد استبعادهم من مباراة الداخلية في الجولة قبل الماضية، بالإضافة إلى التونسي محمد الضاوى كريستو لأسباب فنية، تتمثل في خروجه من حسابات مارسيل كولر.

يُعاني بيرسي تاو من الإصابة بشد في العضلة الخلفية تعرض لها خلال تواجده في معسكر جنوب أفريقيا الأخير، بينما يشكو عمر كمال من الإصابة بشد في العضلة الأمامية تعرض لها خلال مشاركته في مباراة الاتحاد السكندري، في المقابل خضع علي معلول الظهير الأيسر لعملية وتراكيليس.

ومن المقرر أن يعقد مارسيل كولر في حضور الجهاز المعاون له محاضرة فنية مع اللاعبين لشرح اهم النقاط الفنية المتعلقة بالمباراة وأسلوب أداء المنافس والخطة التي سوف بعتمد عليها.

يحتل الفريق الأول بالنادي الأهلى المركز الثانى في جدول ترتيب المسابقة برصيد 45 نقطة بعدما لعب 19 مباراة حقق الفوز في 14 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين.

مران الأهلي| الفريق يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة فاركو

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واصل مرانه مساء أمس الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران.

وخاض مجموعة من اللاعبين تدريبات بدنية واستشفائية في الجيم على هامش المران الجماعي، وذلك لمشاركتهم في تراي ماتش مطول أمس الثلاثاء.

وقاد أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، بقية اللاعبين في مران بدني استمر لمدة ٤٠ دقيقة من بداية المران.

واختتم مارسيل كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فاركو في السابعة من مساء غدًا الجمعة على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الممتاز.