كلمة السر "شنطة".. القصة الكاملة وراء تصدر الفنانة هاجر أحمد تريند "جوجل"

تصدرت الفنانة هاجر أحمد محركات البحث الإلكتروني الأكثر شهرة "جوجل"، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بسبب قصة حقيبة (شنطة) خاصة بها، تكلفتها ربع مليون جنيهًا، واتلفتها أحد أماكن التنظيف دون تعويض عن هذا الأمر.

ويرصد "الدستور" القصة الكاملة وراء تصدر الفنانة هاجر أحمد تريند "جوجل" في سياق السطور التالية

البداية كانت مع رغبة الفنانة هاجر أحمد في تنظيف حقيبة اليد الخاصة بها باهظة الثمن، والتي أكدت في حديثها لـ"الدستور" أنها تبلغ حوالي ربع مليون جنيهًا، والتي لها طريقة خاصة في التنظيف لذا فضلت إرسالها لـ مغسلة "دراي كلين"، حتي تحافظ عليها من التلف.

وتكمل أحمد حديثها لـ"الدستور" قائلًة: "فجأة لاقيت الشنطة راجعة ليا وبايظة خالص، وخسرت فلوس الشنطة لأن اللي في المغسلة قالي ملناش دعوة واللي عندك اعمليه".

وأضافت: "تواصلت على الفور مع جهاز حماية المستهلك للإبلاغ عن الموقف وتعويضي عن التلف الذي حدث في الشنطة خاصًة أنها ماركة وغالية، فمش طبيعي أخسر ربع مليون جنيه عشان إهمال اللي شغالين في المغسلة، وهاخد حقي ومش هسكت ولا هتنازل عنه".

أهل الكهف أحدث أعمال الفنانة هاجر أحمد

فيلم "أهل الكهف"، بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد، ريم مصطفى، بسنت شوقي، هاجر أحمد، صبري فواز، رشوان توفيق، أحمد وفيق، معالجة سينمائية للكاتب أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة.

فيلم "أهل الكهف" مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 7 أشخاص داخل كهف بعد 300 عام من النوم بعد هروبهم من بطش الملك "ديقيانوس"، وعندما يعودون إلى المملكة، يصطدمون بتغير شكل الحياة بين الشعب وداخل القصر، ويدخلون في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي شيء يربطهم بحياتهم السابقة، وعدم تقبلهم الحياة بشكلها الجديد، ليكون قرارهم العودة مرة أخرى إلى الكهف انتظارًا للموت.