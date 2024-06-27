تجديد حبس عاطل 15 يوما لاتهامه بسرقة المساكن في السلام

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجنح المختصة، حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة محتويات المنازل فى منطقة السلام.

تجديد حبس عاطل 15 يوما لاتهامه بسرقة المساكن فى السلام

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم له معلومات جنائية، وسرق بعض المنقولات المنزلية من داخل مسكن بدائرة القسم، واعترف بارتكاب 3 وقائع أخرى، والبضغط عليه أرشد عن المسروقات المستولى عليها، وطالبت النيابة العامة الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.