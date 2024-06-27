تزايد عمليات البحث حول طريقة عمل البامية، فهي من الأطباق المميزة التي يحبها الجميع، ويعد من أشهى الأطباق المصرية وتتعدد طرق تحضيره منزليا، ويتم تحضير البامية بطرق مختلفة، وفيما يلي سنتعرف على طريقة عمل طاجن البامية بأشهى الإضافات والنكهات.

طريقة عمل البامية.. أشهى الأطباق المميزة والمحببة للجميع

وتنشر “الدستور” في هذا التقرير طريقة عمل البامية.

مقادير عمل البامية

1-500 جرام من البامية

2- فلفل حار "حسب الرغبة"

3-تقطيع بصلة كبيرة

4-اثنين ملعقة كبيرة زيت

5-اثنين فلفل الوان أو فلفل أخضر

6-اثنين ملعقة كبيرة عصير ليمون

7-خمس فصوص ثوم شرائح

8-ثلاث كوب عصير طماطم

9-اثنين ملعقة كبيرة صلصة طماطم

10- ملعقة كزبرة جافة

11- ملعقة توابل مشكلة أو بهارات

12-نصف كوب كزبرة خضراء مفرومة

13-ملح وفلفل

طريقة عمل البامية

الخطوة الاولي نوضع الزيت في حلة على النار، وتضاف البصلة ونتركها حتى تصل إلى اللون الذهبي، ثم يضاف الفلفل الحار والفلفل الألوان، ثم تضاف الصلصة، وعصير الطماطم والبهارات والكزبرة وملح والفلفل مع استمرار التقليب، ثم تضاف البامية، وتترك على النار حتى مرحلة الغليان.

الخطوة الثانية نقوم بصب المكونات السابقة في طاجن الفرن، وتدخل الفرن نحو نصف ساعة حتى الطهي.

الخطوة الثالثة ويمكن إدخال الكزبرة وتقليبها مع البامية قبل ما تدخل الفرن.

الخطوة الرابعة نقوم بتحمير الثوم مع الكزبرة الخضراء وترش على الوجه.

الخطوة الخامسة نقوم بإعداد اللحم بتحميره مع البصل حتى الطهي نصف الطهي ثم يضاف إلى البامية ويوضع في الفرن.

طريقة تجهيز البامية