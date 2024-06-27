الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان.. خطاب الـ"156 دقيقة" لمرسي يصب البنزين على النار في الشوارع

خطاب محمد مرسي الذي
خطاب محمد مرسي الذي ألقاه مساء السادس والعشرين من يونيو

في اليوم السابع والعشرين من شهر يونيو عام 2013 صبّ خطاب محمد مرسي الذي ألقاه مساء السادس والعشرين من يونيو البنزين على النار الموقدة في الشوارع.

وذكر تقرير لقناة "إكسترا نيوز" أن حديث مرسي الذي أطلقت عليه وسائل الإعلام خطاب الـ156 دقيقة اتهم فيه عدة جهات على العمل على إفشال حكمه ونصب الفخاخ لإدارته.

وتوالت ردود الفعل الغاضبة للمعارضة السياسية وأبرزت الصحف ردود فعل المتظاهرين في ميدان التحرير وقت الخطاب، حيث رفع المحتجون الأحذية أمام الشاشات مطالبين بإسقاط حكم مرسي وجماعة الإخوان المسلمين.

وفي اليوم نفسه دفعت أزمة نقص الوقود المواطنين المصريين إلى التدافع أمام محطات الوقود بسبب نقص السولار والبنزين، وزاد من حدة الأزمة خوف الشارع من السيناريو الغامض لتظاهرات 30 يونيو.

وفي مناطق عدة في القاهرة والمحافظات تصاعدت الاشتباكات بالأيدي والأسلحة البيضاء؛ بسبب أولوية الانتظار في طوابير محطات الوقود، وفي القليوبية قطع المزارعون الطرق احتجاجًا على غياب السولار، كما هدد السائقون في محافظة دمياط بالإضراب.

وفي الإسماعيلية رفع المواطنون وأصحاب السيارات البطاقة الحمراء للرئيس محمد مرسي، ونظموا تظاهرات تطالب برحيله وكتبوا شعارات "ارحل" و"الشعب يريد إسقاط النظام" على لافتات رفعها المتظاهرون في الشوارع.

وألقى مسئولون في وزارة البترول اللوم على جماعة الإخوان واتهموها بتسييس أزمة نقص الوقود للتأثير في الأحداث المرتقبة في 30 يونيو.

في الوقت نفسه بدأ الجيش المصري عملية انتشار واسعة في عموم البلاد؛ تحسبًا لأي انفلات أمني مع اقتراب موعد تظاهرات الـ30 من يونيو الداعية إلى إسقاط مرسي وشرعيته.

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