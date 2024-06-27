الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد قرار التبكير.. بدء صرف معاشات يوليو على مستوى الجمهورية

معاشات
معاشات

بدأ اليوم الخميس، صرف معاشات شهر يوليو لأكثر من 11 ونصف مليون مستفيد، بعد قرار تبكير الصرف ليبدأ من اليوم بدلًا من الإثنين المقبل، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، كما بدأ بنك ناصر صرف المعاشات من خلال فروعه المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

38 مليار جنيه

وقال جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات، إن التكلفة الشهرية لصرف المعاشات تقارب 38 مليار جنيه.

وأكد أن أصحاب المعاشات والمستفيدين يمكنهم الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي ATM التابعة لجميع البنوك العاملة في مصر وفروعها، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية وجميع فروع مكاتب البريد المصري.

بعد نشرها في الجريدة الرسمية.. تفاصيل زيادة المعاشات

أكدت الهيئة القومية أن هناك عددًا من المزايا يستفيد منها أصحاب المعاشات، وفقًا للمادة (3) من القانون 148 لسنة 2019، حيث يشمل نظام التأمينات الاجتماعية عدة خدمات منها:

الحق في المساعدة على توصيل المعاشات إلى المرضى والعاجزين وكبار السن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وذلك حتى باب المنزل.

الحق في توفير وسائل ترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة في المصايف والمشاتي وزيارة الحدائق العامة.

وكان قد أعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن رفع الحد الأدنى للمعاش ليصبح 1300 جنيه بدلًا من 1105 جنيهات، في حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080 جنيهًا بدلًا من 8720 جنيهًا.

وأشار "عوض" إلى أنه تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه.

وأكد عوض أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني جاء تطبيقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019، الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية، بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.

معاشات الصرف جمال عوض البريد المصري المساعدة

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