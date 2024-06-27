عبر "واتش ات".. سوسن بدر تعلن بدء عرض حلقتين من "أم الدنيا"

أعلنت الفنانة سوسن بدر، انطلاق عرض الحلقتين الأحدث من مسلسل “أم الدنيا” عبر منصه “واتش ات” بشكل حصري.

وكتبت سوسن بدر عبر حسابها على فيسبوك: "صباح الخير.. الحلقة السابعة والثامنة من (أم الدنيا 2) الآن على watchit، مستنيين رأيكم" .

موعد عرض حلقات مسلسل أم الدنيا لسوسن بدر

الجزء الثاني من مسلسل الدراما الوثائقية أم الدنيا ألف حكاية وحكاية، يُعرض ببث حلقتين كل خميس 10 صباحًا حصريًا على WATCH IT.

ويرصد مسلسل أم الدنيا تاريخ مصر الفرعوني والإسلامي والقبطي، ويأتي الموسم الثاني تحت شعار "إحنا مين؟"، حيث تسرد السلسلة الوثائقية الدرامية تاريخ الحضارات التي مرَّت بها الدولة المصرية، من بداية التاريخ حتى وقتنا الحالي، ويتطرق للحديث عن العديد من الموضوعات التاريخية وفترات الحكم المختلفة التي مرَّت بها مصر، مثل الفترة الرومانية المسيحية وبدايات الفترة الإسلامية إلى العصر الفاطمي.

تفاصيل الجزء الثانى من العمل الوثائقى أم الدنيا

ويتناول "أم الدنيا 2" قصة دخول العائلة المقدسة إلى مصر، ويرصد أهم الأماكن التي زارها السيد المسيح خلال مدة تعدت الثلاث سنوات في بداية حياته على الأرض مع العائلة المقدسة عندما هربوا إلى مصر من بطش الملك هيرودس، إلى جانب ملخص لحياة السيد المسيح، ودخول المسيحية لمصر عن طريق القديس مار مرقس الرسول وتأسيس كنيسة الإسكندرية ومدرسة الإسكندرية اللاهوتية.

ويتناول العمل لمحات من تاريخ المسيحية في مصر، وفترة الاضطهاد الروماني خلال فترتي حكم الإمبراطوريين ديكيوس ودقلديانو، والتي شهدت عصر الاستشهاد المسيحي، ثم انطلاق فكرة الرهبنة المسيحية التي بدأت من أرض مصر وانطلقت إلى العالم، وآبائها الكبار القديسين أنطونيوس وباخوميوس ومقاريوس، والمسلسل بطولة الفنانة القديرة سوسن بدر، ومن تأليف وإخراج محمود رشاد.