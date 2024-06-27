"الكنيسة" تشارك في احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو بالهيئة العامة للاستعلامات

شارك نيافة الأنبا مكسيموس، الأسقف العام لكنائس قطاع مدينة السلام والحرفيين، في الاحتفالية التي أقامتها الهيئة العامة للاستعلامات قطاع الإعلام الداخلي، بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو، في مجمع الإعلام بمدينة السلام.

شمل الحفل الذي نظمته الإدارة العامة لإعلام القاهرة، فيلمًا تسجيليًّا لتلاحم الشعب المصري قبل وأثناء وبعد الثورة.

كما شهد الاحتفالية عدد من القيادات التنفيذية والدينية والمجتمعية بمحافظة القاهرة.

هذا وتسلّم نيافة الأنبا مكسيموس درع الهيئة من رئيسها الدكتور ضياء رشوان.

كما نظمت إيبارشية ٦ أكتوبر وأوسيم المؤتمر السنوي الثاني للآباء كهنة الإيبارشية، في بيت القديسين مكسيموس ودوماديوس بالريف الأوربي التابع للإيبارشية، وذلك يومي أمس وأمس الأول، بحضور نيافة الأنبا دوماديوس أسقف الإيبارشية.

وصلى نيافته أمس القداس الإلهي، ضمن المؤتمر، وخلاله دشن مذبح الكنيسة الرئيسي باسم القديسين مكسيموس ودماديوس، كما دشن أيضًا عددًا من الأواني لخدمة المذبح بالكنيسة ذاتها.

كما تضمن المؤتمر دراسة كتاب "تجسد الكلمة" للقديس البابا أثناسيوس الرسولي بالكامل، من خلال أربع محاضرات، ألقاها أصحاب النيافة الأنبا مكاريوس أسقف المنيا، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، والأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص.

وأيضا، عقدت لجنة خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، المنبثقة من اللجنة المجمعية للرعاية والخدمة، لقاءً لمنسقي الخدمة ذاتها بإيبارشيات الكرازة المرقسية بحضور مقرر اللجنة نيافة الأنبا اسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا، وذلك في مقر أسقفية للخدمات العامة والاجتماعية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

تناول اللقاء الخدمات التي تقدمها أسقفية الخدمات في مجال الإعاقة، والخدمة الكنسية للفرد المُعاق. كما تم الحديث عن المهارات الأساسية اللازم توفرها في خادم ذوي الإعاقة، إلى جانب عرض رؤية اللجنة للعام ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥.

وجرى في نهاية اللقاء الاتفاق على عقد مؤتمر لخدام الأشخاص ذوي الإعاقة بإيبارشيات الكرازة المرقسية نهاية شهر يوليو المقبل.