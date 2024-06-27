القبض على محصل شركة اختلس أموالها بالقليوبية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول بنها بمديرية أمن القليوبية من (مدير بإحدى الشركات الخاصة لسداد الفواتير الإلكترونية - كائنة بدائرة القسم) بقيام (مندوب تحصيل بذات الشركة – مقيم بدائرة القسم) بالاستيلاء على مبلغ مالى قام بتحصيلها نقديًا من العملاء، وعدم توريدها لحساب الشركة محل عمله.

وباتخاذ الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام تم ضبطه.. واعترف بالاستيلاء على المبلغ المالى الخاص بالشركة عمله على النحو المشار إليه، وبإرشاده تم ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه وإنفاق باقى المبلغ.