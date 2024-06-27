الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القبض على محصل شركة اختلس أموالها بالقليوبية

متهم
متهم

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول بنها بمديرية أمن القليوبية من (مدير بإحدى الشركات الخاصة لسداد الفواتير الإلكترونية - كائنة بدائرة القسم) بقيام (مندوب تحصيل بذات الشركة – مقيم بدائرة القسم) بالاستيلاء على مبلغ مالى قام بتحصيلها نقديًا من العملاء، وعدم توريدها لحساب الشركة محل عمله.

وباتخاذ الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام تم ضبطه.. واعترف بالاستيلاء على المبلغ المالى الخاص بالشركة عمله على النحو المشار إليه، وبإرشاده تم ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه وإنفاق باقى المبلغ.

الداخلية ملابسات مديرية أمن القليوبية قسم شرطة أول بنها مندوب تحصيل قطاع الأمن العام

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