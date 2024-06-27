رئيس صحة الشيوخ: استضافة مصر مؤتمر صراعات القرن الإفريقي خطوة لتعزيز التعاون الدولي

قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن استضافة مصر مؤتمر صراعات القرن الأفريقي وتداعياتها على الأمن الإقليمي والمصري، يستهدف مناقشة التحديات الأمنية التي تواجه القارة الأفريقية والتأكيد على الحاجة الملحة لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز السلم والاستقرار في المنطقة.

وأوضح مهران، في تصريحات صحفيه له، أن مصر بموقعها الجغرافي الاستراتيجي ودورها التاريخي، تلتزم بشكل جاد بالمساهمة في حفظ الأمن الأفريقي ومكافحة التحديات الأمنية المتعددة، بما في ذلك التطرف والإرهاب.

وأكد رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن مصر تعتبر الجسر الرئيسي للتواصل والتعاون بين دول القارة الأفريقية، وتدعم بقوة المبادرات الإقليمية والدولية التي تهدف إلى تحقيق السلم والاستقرار.

الآثار الخطيرة لتدخلات القوى الخارجية

وأشار النائب الدكتور علي مهران، إلى تحذيرات مصر من الآثار الخطيرة لتدخلات القوى الخارجية التي تسهم في تأجيج الصراعات في القرن الأفريقي، مما يعرض الأمن والاستقرار الإقليميين للخطر.

وشدد رئيس صحة الشيوخ، على ضرورة دعوة المجتمع الدولي إلى التعاون الفعال لمواجهة هذه التحديات وتعزيز السلم والأمن في القارة الأفريقية.

بناء الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي

وتابع النائب الدكتور علي مهران، أن مصر تعمل على تعزيز الجهود المشتركة لبناء الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي، من خلال دعم الحوارات السياسية، وتعزيز التعاون الاقتصادي، وتعزيز القدرات الأمنية للدول الأفريقية لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.

وافتتح الدكتور خالد عكاشة، مدير عام المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، اليوم الخميس، فعاليات مؤتمر المركز، بعنوان "صراعات القرن الإفريقي وتداعياتها على الأمن الإقليمي والمصري".

وقال عكاشة إنه تنبع أهمية الإقليم من موقعه الرابط بين القارات الثلاث إفريقيا وآسيا وأوروبا، وإطلالته على أهم ممرات الملاحة الدولية، ما يجعله ممرًا حيويًا للتجارة الدولية، ونقطة التقاء للعديد من مصالح القوى الإقليمية والدولية.