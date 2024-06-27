الزراعة: مساحات القطن ترتفع إلى أكثر من 283 ألف فدان وتقترب من المستهدف

أكد الدكتور وليد يحيى، وكيل معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ارتفاع مساحات القطن إلى ٢٨٣ ألفا و١٥٣ فدانا بجميع المحافظات واقترب من المستهدف وهو ٣٣٢ ألف فدان، وبلغت جملة مساحة زراعات الوجه القبلي ٤٠ ألفا و٨٣٢ فدانا موزعة إلى ٤٠ ألفا و٩٦ فدانا لصنف جيزة ٩٥، و٧٣٦ فدانا لصنف جيزة ٩٨، بينما بلغت جملة مساحات الوجه البحري ٢٤٢ ألفا و٣٢١ فدانا.

أجود 8 أصناف

وأضاف "يحيى" في تصريحات لـ"الدستور" أن هذه المساحات من أجود ٨ أصناف عالية الإنتاجية موزعة كالتالى، الصنف جيزة ٩٢ تم زراعة مساحة ٦ آلاف و٤٢٧ فدانا، والصنف جيزة ٩٧ تم زراعة مساحة ١٩ ألفا و٢٠٢ فدان، بينما الصنف جيزة ٨٦ فقد تم زراعة مساحة ٣١ ألفا و٥٤ فدانا، في حين الصنف جيزة ٩٤ فقد تم زراعة مساحة ١٧٣ ألفا و٦٩٥ فدانا، بينما الصنف جيزة ٩٦ تم زراعة مساحة ١١ ألفا و٩٣٩ فدانا.

وأوضح “يحيى” أن الأصناف التي يتم زراعتها هذا العام هي أصناف جيزة ٩٥ وجيزة ٩٨ وتم زراعتها في بني سويف والفيوم والمنيا بينما جيزة ٩٨ يتم زراعتها في محافظات سوهاج والوادي الجديد وقنا والأقصر، في حين يتم زراعة في الوجه البحري جيزة ٩٢ ويزرع في محافظة دمياط والصرف جيزة ٨٦ ويزرع في محافظة الإسكندرية والنوبارية والبحيرة وصنف جيزة ٩٧ ويزرع في محافظتي القليوبية والغربية باستثناء مركز المحلة في الغربية كما تزرع في شبراخيت والرحمانية بمحافظة البحيرة، بالإضافة إلى ٤ مراكز في الشرقية بإجمالي ٢٠ ألف فدان.