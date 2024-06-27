تحديثات فورية.. سعر الدولار اليوم الخميس في مصر مقابل الجنيه المصري بالبنوك

يتسأل عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث ‫جوجل‬ عن التفاصيل الكاملة عن سعر الدولار في البنوك المصرية، فيعتبر سعر الدولار من أكثر الأمور الذي يزداد البحث عليها، ويقوم المواطنين بالبحث بشكل مستمر لمعرفة ما هو سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم.

سعر الدولار اليوم الخميس فى مصر

‏ونوضح في السطور التالية التفاصيل الكامل عن سعر الدولار في البنوك المصرية سواء بنك مصر أو بنك الأهلي او بنك cib، وذلك لتوفير كافة المعلومات عن سعر الدولار أمام المواطن المصري لمعرفة ما هو سعر الدولار اليوم.

سعر الدولار اليوم في مصر

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

48.33 جنيه للشراء.

48.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء: 48.40 جنيه مصري

سعر البيع: 48.50 جنيه مصري

سعر الدولار اليوم بنك فيصل الإسلامي

سعر الشراء: 48.33 جنيه مصري

سعر البيع: 48.43 جنيه مصري



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

سجل سعر الدولار اليوم الخميس على شاشات البنك الأهلي المصري نفس الارتفاعات التي سجلها في باقي البنوك المصرية، وجاء سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي:

48.33 جنيه للشراء.

48.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم فى بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم الخميس الموافق 27 يونيه 2024 على شاشات بنك مصر نفس الارتفاعات التي سجلها في باقي البنوك المصرية، وجاء سعر الدولار اليوم في بنك مصر:

48.33 جنيه للشراء.

48.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

48.33 جنيه للشراء.

48.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

48.33 جنيه للشراء.

48.43 جنيه للبيع