الأحد 30 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نياحة البابا القديس كردونوس الرابع

جريدة الدستور

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بذكرى نياحة البابا القديس كردونوس الرابع من باباوات الكرازة المرقسية.

وبهذه المناسبة قال السنكسار الكنسي إنه البابا الرابع من باباوات الكرازة المرقسية وقد تعمد هذا الأب من يد القديس مرقس الرسول كاروز الديار المصرية. وتعلم علوم الكنيسة وبعد نياحة البابا ميليوس رسم بابا للكرسي المرقسي في 7 توت (5 سبتمبر سنة 95 م) فرعي شعبه أحسن رعاية بالوعظ والتعليم والإرشاد مدة إحدى عشرة سنة وشهرا واثني عشر يوما وتنيح بسلام.

هذا وتحتفل الكنيسة أيضا بصوم الرسل، وكان البابا الراحل شنودة الثالث، قد دافع في كتاب كلمة منفعة، عن قانونية صوم الرسل، عن هذا الصوم إنه: لا يستهن أحد بصوم آبائنا الرسل، فهو أقدم صوم عرفته الكنيسة المسيحية في كل أجيالها وأشار إليه السيد بقوله "ولكن حينما يرفع عنهم العريس فحينئذ يصومون". وصام الآباء الرسل، كبداية لخدمتهم.  فالرب نفسه بدأ خدمته بالصوم، أربعين يومًا على الجبل.

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