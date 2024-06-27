الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الأورمان" توزع لحوم أضاحي على أهالي 34 قرية بمحافظة الغربية (صور)

صورة من الواقع
صورة من الواقع

انتهت جمعية الأورمان من توزيع لحوم 55 عجلا بلديا جرى ذبحهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك، على أهالي 34 قرية بمراكز محافظة الغربية.  

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والتى تؤكد دائما على الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية وغير القادرين وتلبية احتياجتهم، كما تؤكد على دور منظمات المجتمع المدنى التى أثبتت أنها ركيزة أساسية للتنمية والنماء، حيث تشهد مصر طفرة فى عمل المجتمع المدني، ويدعم ذلك قيادة سياسية واعية وحكيمة تؤمن بدوره فى العديد من مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية وتنمية الشراكات المستدامة.

وأكد أحمد حمدى عبدالمتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية، تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.

عدد كبير من المشروعات الخيرية

من جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، رئيس جمعية الأورمان، في بيان صحفي، اليوم، إنه تم الانتهاء من توزيع اللحوم تمامًا على الاسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الهمم بقرى ونجوع محافظة الغربية.

وأوضح شعبان، أنه جرى التوزيع فى قرى كفر سبطاس وإخناواي ومنشأة جنزور بطنطا، وقرى بلاوى وعزبة مبارك وشبرابيل وتطاى وبلكيم وميت يزيد مركز السنطة، وقرية ميت هاشم مركز سمنود، وقرى بلشاي وأبيار وكفرالمحروق ومنشأة سليمان مركز كفرالزيات، وقرى مشال وحصة أبار وقرانشو مركز بسيون، وقرى ميت المخلص وشرشابة وسنباط وكفر الجنيدي وسنبو وكفرسنباط مركز زفتى، وقرى سملا وإبشواي والإبياري ونشيل والشين والعمة وشبرانباص والعتوة مركز قطور، وقرية العجرمة مركز المحلة الكبرى.

الجدير بالذكر أن الجمعية في محافظة الغربية سبق لها ونفذت عدد كبير من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.

منظمات المجتمع المدني المجتمع المدنى وتنمية الشراكات المستدامة الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني محافظة الغربية

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