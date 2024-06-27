الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز

أكلات تقوي الذاكرة.. نصائح هامة لطلاب الثانوية العامة

جريدة الدستور

تزامنًا مع موسم امتحانات الثانوية العامة، تقدم “الدستور” نصائح مهمة للطلاب من خلال أكلات مفيدة تقوي الذاكرة، وتساعدتهم على المذاكرة ومعرفة أفضل النصائح الغذائية خلال هذه الفترة، وذلك من خلال السطور التالية. 

فصيلة التوتيات

 قالت رشا فوزي، ماجسيتر التغذية التخصصية، بجامعة القاهرة: "أنصح الطلاب بتناول فصيلة التوتيات مثل الفراولة كعصير والتوت الأزرق والأحمر والأسود لأنها تحتوي على مضادات أكسدة قوية وخالية من السكر وتساعد في التركيز وحماية خلايا الدماغ من التلف، كما أنها تتراكم في المخ وتحفز التواصل بين خلاياه".  

الدهون الصحية

أضافت أخضائية التغذية: "تناول الدهون الصحية مثل الأوميجا3 ويوجد في السمك السالمون والسردين، والدهون الصحية مثل المكسرات ومنها عين الجمل اللوز لاحتوائها علي فيتامين A وفيتامين E، مضادات الأكسدة العالية وتحتوي المكسرات علي عناصر هامة مثل البوتاسيوم والماغنسيوم،حيث يستخدم الأوميجا 3 لبناء خلايا المخ والأعصاب، كما أنه ضروري للتعلم والذاكرة وتساعد على الوقاية من حدوث مرض الزهايمر". 

الكركمين

 وأكدت علي تناول الكركمين لأنه يزود التركيز إضافة إلي أن الكركم من الأصناف الغذائية المفيدة لأنة مضاد أكسدة قوي ويرفع المناعة، ويساعد في تعزيز مستويات السيروتونين والدوبامين اللذان يعملان على تحسين المزاج كما وجدت دراسة أن الكركمين بإمكانه تحسين أعراض الاكتئاب أو التوتر عند استعماله مع مع أدوية أو علاجات الاكتئاب، لذلك له تأثير قوي لطلاب الثانوية العامة في العامل النفسي.   

تقليل السكريات

ونوهت أخصائية التغذية رشا فوزي بأن تقليل المأكولات السكرية والحلويات والطعام المقلي والوجبات السريعة، وعدم امتلاء المعدة وتناول وجبتين فقط في اليوم من الطعام الصحي مع تناول صحن سلطة خضروات صحية فريش التي تنشط الجسم. 

الماء 

وأكدت علي شرب الماء بكميات كافية من 8 لـ10 أكواب يوميًا والذي يعتبر من العوامل الأساسية علي تحسين المزاج والذاكرة، حيث ساعد الماء في إخراج السموم من الجسم التي تؤثر بالسلب وتنشيط الدورة الدموية بشكل منتظم ما يعزز انتعاش الذاكرة وقوتها، وذلك  مع النوم الكافي من 6ـ8 ساعات وعدم السهر لمنع حدوث صداع مع أرق وعدم التركيز أثناء فترة الامتحانات.

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