"الأرثوذكسية" تحتفل بذكرى استشهاد القديس تيموثاؤس المصري

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بذكرى استشهاد القديس تيموثاؤس المصري، وبهذه المناسبة قال السنكسار الكنسي إن في مثل هذا اليوم استشهد القديس تيموثاؤس الذي من مصر القديمة كان من أجناد أريانا والي أنصنا ولما صدر أمر دقلديانوس بعبادة الأوثان وثب هذا الجندي في وسط الجمع وأخذ الأمر ومزقه.

وأضاف: "ليس إله إلا يسوع المسيح ابن الله الحي" فغضب الوالي وأمسكه من شعره وطرحه إلى الأرض وأمر بضربه حتى تهرأ لحمه وكان يصرخ قائلا: "يا سيدي يسوع المسيح أعني. فليس اله ألا أنت فنظر الرب إلى صبره وأرسل ملاكه فشفاه فعاد إلى الوالي وهو يصيح : "ليس اله إلا يسوع المسيح ابن الله الحي “ فشدد عليه العذاب وأخيرا قطع رأسه فنال إكليل الشهادة”.