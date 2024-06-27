ضبط 51 قضية حيازة أسلحة نارية خلال 24 ساعة

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسيوط - أسوان – دمياط – الإسكندرية، حملات بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت جهودها عن ضبط 51 قضية حيازة أسلحة نارية، عبارة عن "12 بندقية آلية - 19 بندقية خرطوش – 3 طبنجات – 43 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة"، بحوزة 51 متهم لـ 45 منهم معلومات جنائية".

وضبط عدد 18 قضية "إتجار" في المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (10.845 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش – كمية لمخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرامات - 1.170 كيلو جرام لمخدر الهيروين - كيلو جرام لمخدر الشابو – عدد من الأقراص المخدرة)، بحوزة 19 متهمًا لـ 17 منهم معلومات جنائية.