الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 51 قضية حيازة أسلحة نارية خلال 24 ساعة

أسلحة نارية
أسلحة نارية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسيوط - أسوان – دمياط – الإسكندرية، حملات بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت جهودها عن ضبط 51 قضية حيازة أسلحة نارية، عبارة عن "12 بندقية آلية - 19 بندقية خرطوش – 3 طبنجات – 43 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة"، بحوزة 51 متهم لـ 45 منهم معلومات جنائية".

وضبط عدد 18 قضية "إتجار" في المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (10.845 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش – كمية لمخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرامات - 1.170 كيلو جرام لمخدر الهيروين - كيلو جرام لمخدر الشابو – عدد من الأقراص المخدرة)، بحوزة 19 متهمًا لـ 17 منهم معلومات جنائية.

قطاع الأمن العام الأجهزة الأمنية ضبط بندقية آلية أسلحة نارية

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