تنسيق الدبلومات الفنية 2024.. الحدود الدنيا والشروط وموعد التقديم بمدارس التعليم الفني

تنسيق الدبلومات الفنية 2024.. بدأ عدد من محافظات الجمهورية بإعلان تنسيق الدبلومات الفنية 2024 بمختلف تخصصاتها تباعًا، بعد أيام قليلة من إعلان واعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية رسميًا، والتى يتحدد على أساسها الحد الأدنى للقبول فى المدارس الفنية الصناعية والتجارية للعام الدراسى القادم 202-2025، وذلك وفق كل محافظة على حده.

تنسيق الدبلومات الفنية 2024.. الحدود الدنيا والشروط وموعد التقديم فى مدارس التعليم الفنى

تنسيق الدبلومات الفنية 2024

ويحظى تنسيق الدبلومات الفنية، باهتمام متزايد من قبل الطلاب وأولياء الأمور، على خلفية ما توليه الدولة ووزارة التربية والتعليم من اهتمام غير مسبوق بتطوير نظام التعليم الفنى وإحداث تغيير جذرى فى طبيعة المناهج بما يتواكب مع إحتياجات سوق العمل فى تلك المجالات، فى إطار الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم الفنى تهدف إلى معالجة ركائز الإصلاح من منظور النظام ككل مثل ضمان الترابط بين خطة الوزارة والأجندة الوطنية لرؤية مصر 2030.

الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية

وتتيح كل محافظة لطلابها الإطلاع على الحدود الدنيا لتنسيق الدبلومات الفنية بأنواعها الخمسة وهى: صناعي- زراعي- تجارى وفندقى - ومزدوج، للعام الدراسى القادم 2024-2025، للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (الإعدادية العامة والإعدادية المهنية بنين- بنات) - دور أول - من المدارس الواقعة فى نطاق المحافظة فقط.

التقديم لتنسيق الدبلومات الفنية 2024

إذ يتعين على الطالب تسجيل الدخول إلى موقع ديوان عام المحافظة على شبكة الإنترنت أو موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والضغط على أيقونة تنسيق الدبلومات الفنية، لتظهر له الحدود الدنيا للقبول فى مدارس التعليم الفنى بمختلف أنواعها.

ومن المقرر فتح باب تقديم الطلبات اعتبارا من يوم الإثنين القادم الموافق الأول من شهر يوليو القادم ولمدة شهر كامل لجميع الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى (الإعدادية العامة- الإعدادية المهنية) (دور أول) 2023-2024، مع السماح بتقدم الطلاب إلى المدارس التى يرغبونها دون التقيد بشرط الإدارة التعليمية تيسيرا على ذويهم وتخفيفا للأعباء.