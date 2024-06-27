الخميس 27 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مبادرة "هنسوقلك" بجامعة حلوان.. نظارة للمكفوفين تقرأ وتتعرف على الأشخاص

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت أسرة "طلاب من أجل مصر" المركزية بجامعة حلوان عن إطلاق النسخة الخامسة من مبادرة "هنسوقلك" لتسويق مشاريع التخرج والابتكارات العلمية للطلاب، بعد نجاحها المتواصل على مدار الأعوام الأربعة السابقة.

وتقام المبادرة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

كما يشرف على المبادرة الدكتور محمد حلمي (رائد الأسرة)، والدكتورة بسنت سيد (نائب رائد الأسرة)، والأستاذ ياسر الجبالي (مسؤول الأسرة).

وتستهدف المبادرة طلاب كليات الهندسة بحلوان، الهندسة بالمطرية، التعليم والتكنولوجيا، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وكلية العلوم. وتهدف إلى تسليط الضوء على المشاريع والابتكارات المتميزة للطلاب وتسويقها إعلاميًا على نطاق واسع.

نظارة ذكية تساعد المكفوفين على العيش بشكل مستقل

ومن أبرز المشاريع المشاركة في هذه النسخة مشروع "OptiGuide"، وهو عبارة عن نظارة ذكية تساعد المكفوفين على العيش بشكل مستقل، بحيث تتيح هذه النظارة للمستخدم التعرف على الأشخاص والأشياء المحيطة به، وقراءة النصوص المكتوبة، وتحديد العناصر في البيئة المحيطة، مما يعزز ثقة المكفوفين بأنفسهم ويقلل اعتمادهم على الآخرين.

وقام بعمل مشروع "OptiGuide" فريق من الطلاب يضم: آية خالد محمد توفيق، جيسيكا إيهاب عياد باسيلي، ريم سلامة عبد الرحيم، وتوني توفيق أدوار توفيق، تحت إشراف الدكتورة إيمان فاروق ساويرس.

وبهذا تعد مبادرة "هنسوقلك" فرصة مميزة للطلاب لعرض إبداعاتهم وابتكاراتهم أمام المجتمع المصري، وتسليط الضوء على قدراتهم العلمية والعملية، مما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة في مصر.

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قنديل يترأس اجتماع مجلس إدارة نادى جامعة حلوان لمناقشة خطط التطوير والأنشطة المستقبلية

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لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على كلية التمريض جامعة حلوان

وفي سياق آخر، عقد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة نادي الجامعة، اجتماعًا مع مجلس إدارة النادي بحضور نواب رئيس الجامعة والأعضاء لمناقشة جدول الأعمال واستعراض الإنجازات خلال الفترة الماضية.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور قنديل على الرؤية التطويرية والاستفادة القصوى من الإمكانيات المكانية والأكاديمية، وأهمية توفير فرص تدريب للطلاب في مختلف التخصصات.

مبادرة هنسوقلك المكفوفين نظارة ذكية OptiGuide الحاسبات والتكنولوجيا

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