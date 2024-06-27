الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رفع حطام انقلاب سيارة نقل ثقيل على طريق الواحات الصحراوي بالجيزة

انقلاب سيارة نقل
انقلاب سيارة نقل

رفعت أوناش المرور، حطام حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالزلط بطريق الواحات الصحراوى نطاق محافظة الجيزة، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

أوناش المرور ترفع حطام انقلاب سيارة نقل ثقيل بطريق الواحات الصحراوى

وكانت ظهرت كثافات مرورية ناتجة عن انقلاب سيارة نقل محملة بالزلط أعلى طريق الواحات الصحراوى نطاق الجيزة، وانتقل رجال المرور وبصحبتهم ونش للعمل على لرفع حطام الحادث وتسيير حركة المرور.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الواحات الصحراوى بوجود كثافات مرورية ناتجة عن انقلاب سيارة نقل، وانتقل رجال المرور إلى المكان للعمل على تصفية الكثافات.

وانتقل لودر تابعة لمحافظة الجيزة لرفع حمولة السيارة وونش مرورى وخدمات لتسيير حركة السيارات أعلى الطريق وتوجيه المركبات لأقرب طريق بديل لحين رفع حطام الحادث بالكامل.

امن القاهرة النيابة العامة حبس تحريات الاجهزة الامنية حطام انقلاب سيارة الواحات الصحراوي

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