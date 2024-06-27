الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

نجحت المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة في تنفيذ اليوم الخميس عملية كبرى ضد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في مخيم جنين للاجئين، حيث أوقعت أكثر من 15 جنديا بين قتيل وجريح.

وكالعادة حاول جيش الاحتلال الإسرائيلي التلاعب في عدد ضحاياه الفعلي، حيث أعلن عن مقتل جندي وإصابة آخر في مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية المحتلة، في الوقت الذي أكدت فيه الصحف العبرية أن العدد الفعلي للجنود الجرحى تخطى الـ15 جنديًا.

وفي بيان على قناته الرسمية في تيليجرام، قال جيش الاحتلال: إن الجندي المصاب "تم إجلاؤه لتلقي العلاج الطبي في المستشفى" وتم إخطار عائلته.

وذكرت صحيفة هآرتس أن "16 جنديًا آخرين أصيبوا بجروح طفيفة إلى متوسطة في الحادث".

txt

وكالة وفا: الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شخصًا على حاجز عسكرى فى مخيم جنين

تفاصيل ما حدث لجنود الاحتلال في مخيم جنين التي أوردتها صحيفة هآرتس 

وفي التفاصيل، أوضحت هآرتس أن أفراد القوة العسكرية أصيبوا في البداية بعبوة ناسفة مدفونة على عمق حوالي متر ونصف تحت الأرض. ثم أصيبت قوة الإنقاذ بعد ذلك بعبوة ناسفة ثانية. 

وأشارت الصحيفة إلى أن الجرافات العسكرية قامت بمسح المنطقة قبل دخول القوات الإسرائيلية، بما في ذلك الطريق الذي دفنت المتفجرات تحته.

وبحسب شهود عيان فإن انفجار العبوات الناسفة جاء بعد مداهمة قوات الاحتلال عدة منازل ومتاجر قاموا بتخريبها واعتقال ثمانية فلسطينيين. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن مسعفيها عالجوا فلسطينيا أصيب بطلقات نارية في جنين.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، وصف وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريش، بعبارات واضحة جهوده النشطة لضم الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل بشكل دائم، قائلًا إن "مهمة حياته" هي إحباط تشكيل دولة فلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر، تكثف عنف المستوطنين في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، مما أدى إلى تهجير قرى بأكملها، ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات منتظمة على خلايا المقاومة حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني وكذلك الألوية المحلية في جنين ونابلس وطولكرم كل ليلة تقريبًا. 

واستشهد أكثر من 550 فلسطينيا وأصيب حوالي 5300 آخرين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة خلال الأشهر الستة الماضية/ وفقًا لوزارة الصحة.

وتواجه إسرائيل اتهامات بارتكاب "إبادة جماعية" أمام محكمة العدل الدولية، التي أمرت في حكمها الأخير تل أبيب بوقف عمليتها العسكرية فورًا في رفح بجنوب قطاع غزة.

المقاومة الفلسطينية قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي مخيم جنين للاجئين عملية كبرى عبوة ناسفة

الأكثر قراءة

"الأرصاد" تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

تحرك برلمانى عاجل بشأن وقف الإفراج عن سيارات ذوى الهمم

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 27-6-2024

التحقيق مع مسئولى مدارس سودانية فى الجيزة

تحديثات فورية.. سعر الدولار اليوم الخميس في مصر مقابل الجنيه المصري بالبنوك

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الجرح السودانى

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

منى رجب

توجيهات رئاسية لحل أزمة الكهرباء فى أقرب وقت

محمد رفعت

فى أزمة الكهرباء.. هل الدولة حاضرة؟

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

صور

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل

مخططات نتنياهو السرية للبقاء فى منصبه.. التمسك بالمتطرفين وخلق أعداء جدد