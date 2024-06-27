الظهور الأخير لـ"موديست".. أرقام صفقة الأهلى "الفاسدة"

يستعد الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم فريق الأهلي، للظهور الأخير مع المارد الأحمر في المباراة المرتقبة أمام فاركو في بطولة دوري نايل.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، نظيره فاركو ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة دوري نايل.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد فاركو في دوري نايل، غدًا الجمعة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

الظهور الأخير لـ«موديست» مع الأهلى

يستعد موديست للظهور الأخير مع الأهلي، وذلك في حال تواجده ضمن قائمة الفريق التي ستواجه فاركو، في ظل ظهوره بمستوى متراجع للغاية خلال الفترة الأخيرة.

يأتي ذلك بعدما أنهى مسئولو نادي الأهلي إجراءات إنهاء عقد أنتوني موديست بنهاية شهر يونيو الجاري، حيث تم رفض فكرة تمديد عقد اللاعب لمدة شهرين إضافيين.

وتراجعت لجنة التخطيط بنادى الأهلى، برئاسة محسن صالح، عن فكرة تمديد عقد موديست لمدة شهرين، حيث ترى أنها بمثابة إهدار للمال العام. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وكان نادي الأهلي قد توصل لاتفاق مع وكيل أعمال موديست على إنهاء العقد بين الطرفين، وحصول اللاعب على جميع مستحقاته المالية ومكافآته دون تأخير.

أرقام صفقة الأهلى «الفاسدة»

كان أنتوني موديست، صاحب الـ36 عامًا، قد انضم إلى صفوف الأهلي في صيف 2023 الماضي، قادمًا من بروسيا دورتموند الألماني، في صفقة انتقال حر بالمجان.

وخلال هذه الفترة، شارك أنتوني موديست في 27 مباراة مع الأهلي في جميع المسابقات، مُسجلًا 5 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة، وحصل على بطاقة حمراء واحدة خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية.

وحصد أنتوني موديست 3 بطولات خلال فترة تواجده في نادي الأهلي، وهي: كأس مصر وكأس السوبر المصري ودوري أبطال إفريقيا.