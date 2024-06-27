يتأهب طلاب 3 ثانوي الشعبة الأدبية لأداء امتحان التاريخ خلال الساعات القادمة، لذا يشغل بال الكثير من الطلاب معرفة المراجعة النهائية مادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة 2024، للتأهب لخوض الامتحان.

المراجعة النهائية في مادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة 2024

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير المراجعة النهائية لمادة التاريخ، وموعد الامتحان، ومواصفات أسئلة الامتحان وتوزيع الدرجات.

موعد امتحان التاريخ للثانوية العامة 2024

وتعقد وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، امتحان التاريخ لطلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبي، في يوم السبت القادم الموافق 29 من يونيو الجاري.

أهم مفاهيم مادة التاريخ

أوضحت وزارة التربية والتعليم في مصر، أنه قد تم تجميع جميع المفاهيم وأساسيات مادة التاريخ في مجلد خاص بالمادة، ويتاح للطلبة الحصول عليه من خلال الدخول على الرابط التالي: من هنا.

أهم الأسئلة على مادة التاريخ للثانوية العامة

كما أتاحت وزارة التعليم في مصر، إمكانية تلخيص أبواب مادة التاريخ وأهم الأسئلة بكل باب، ويمكن للطلاب الحصول على تلخيص مادة التاريخ وأهم الأسئلة عليها من خلال الضغط من هنا.

مواصفات امتحان التاريخ للثانوية العامة 2024

ويتاح لطلاب الثانوية العامة في الشعبة الأدبية، التعرف على كافة مواصفات امتحان التاريخ للثانوية العامة المنعقد لهم في صباح يوم السبت القادم الموافق 29 من يونيو الجاري، مــن هنا.

مراجعات مادة التاريخ الثانوية العامة 2024

كما يتاح للطلبة التدريب على حل امتحان التاريخ، والتعرف على الترتيب للأسئلة وطريقة صياغتها، عبر التدريب على حل نماذج الامتحانات، ويتاح الحصول عليها من هنا.

مواصفات أسئلة امتحان التاريخ الثانوية العامة 2024

يشتمل امتحان التاريخ للثانوية العامة 2024 في العام الدراسي الحالي، على عدد 46 سؤال، وكون المجموع الكلي لامتحان التاريخ للثانوية العامة 2024 نحو 60 درجة، وتتنوع أسئلة امتحان التاريخ للثانوية العامة لعام 2024 ما بين الأسئلة المقالية والأسئلة الموضوعية.