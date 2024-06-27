الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تراجع 12 قرشا.. سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه والدولار والليرة

الريال السعودي
الريال السعودي

شهد سعر الريال السعودي تراجع ملحوظًا بقيمة 12 قرشا، بداية تعاملات اليوم الخميس 27 يونيو 2024 بالتزامن عودة حجاج بيت الله الحرام من السعودية، ليسجل متوسط 12.80 جنيها، في مصر مع حلول أداء مناسك الحج.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 26 يونيو 2024 بكافة البنوك

يرصد “الدستور” من خلال النشرة اليومية لأسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية، كل ما تريد معرفته عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم بالبنك المركزي المصري نحو 12.79 للشراء ونحو 12.83 للبيع.

سعر الريال السعودي بالبنك الأهلي المصري

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري اليوم نحو 12.79 للشراء ونحو 12.82 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم نحو 12.78 للشراء ونحو 12.81 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار

سعر الريال السعودى اليوم الخميس 27-6-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار الأمريكي والليرة

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

سعر الريال السعودى في بنك القاهرة

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم نحو 12.77 للشراء 12.81 للبيع.

سعر الريال السعودي بنك الإسكندرية

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الاسكندرية، اليوم نحو 12.78 للشراء ونحو 12.81 للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم الخميس 27-6-2024 مقابل الجنيه المصرى

  • سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي CIB، اليوم نحو 12.71 للشراء ونحو 12.81 للبيع.
  • سجل سعر تداول الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك البركة اليوم نحو 12.72 للشراء ونحو 12.82 للبيع.
  • سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم نحو 12.79 للشراء ونحو 12.82 للبيع.
  • سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك كريدي اجريكول، اليوم نحو 12.78 للشراء ونحو 12.82 للبيع.
  • سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك المصري الخليجي، اليوم نحو 12.81 للشراء ونحو 12.82 للبيع.
  • سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الكويت الوطني، اليوم نحو 12.71 للشراء ونحو 12.84 للبيع

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الخميس27 يونيو نحو 0.27 دولار أمريكي.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

سجل الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم الخميس27 يونيو 2024.

تثبيت سعر الفائدة

وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها الأخير الخميس 23 مايو الماضي، تثبيت سعر الفائدة على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

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