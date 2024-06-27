الخميس 27 يونيو 2024
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الأعلى في تاريخها.. "الأوقاف" تحقق 2.7 مليار جنيه عوائد أرباح وإيرادات

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة

أشاد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بجهود العاملين بهيئة الأوقاف المصرية قيادات وعاملين، مقدرًا ما بذلوه من جهد كبير خلال العام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

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ولفت وزير الأوقاف إلى أن الهيئة حققت رقمًا قياسيًا جديدًا، بتحقيق أعلى عائد في تاريخها منذ إنشائها، حيث حققت الهيئة هذا العام ٢.٧ مليار جنيه عوائد أرباح وإيرادات بزيادة أكثر من (٤٠٠) مليون جنيه عن العام الماضي، وذلك في إطار دعم الدولة المصرية لمنظومة الوقف وحرصها على استيداء جميع حقوقه وحسن توظيف جميع أعيانه بما يحقق الغرض من الوقف ويعظم عوائده، لتنفق وفق مصارفها الشرعية.

وأشار الدكتور محمد مختار جمعة، إلى أنه سيتم تكريم مديري المناطق والمحصلين الذين أسهموا بقوة في تحقيق هذا الإنجاز وفق ما أعلنته قيادة الهيئة من ضوابط لذلك.

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف هيئة الأوقاف هيئة الأوقاف المصرية

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