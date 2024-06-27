الطريقة الجازولية تنظم زيارة لمسجد السيدة فاطمة النبوية (صور)

نظمت الطريقة الجازولية الشاذلية، زيارة إلى مسجد وضريح السيدة فاطمة النبوية، وذلك بمشاركة عدد من مريدى وأتباع الطريقة بالقاهرة والمحافظات، وبحضور شيخ الطريقة الدكتور سالم الجازولى وعضو المجلس الأعلى للصوفية، وتهدف هذه الزيارات إلى توطيد العلاقة الروحية بين مريدى التصوف والصالحين.

الجازولية تنظم برنامج زيارات لمقامات آل البيت

وقال سالم الجازولى شيخ الطريقة الجازولية، إن هذه الزيارة تأتى فى إطار سلسلة الزيارات التى تقوم بها الطريقة الجازولية لمساجد ومقامات آل البيت فى مصر المحروسة، وكذلك تعريف النشىء فى الطريقة بفضل زيارة مقدسات آل البيت والصالحين، حيث أنه معروف للجميع أن الطرق الصوفية تغرس فى أتباعها محبة الصالحين والآولياء وآل بيت النبى.

وتابع " الجازولى" فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الطريقة الجازولية لديها برنامج سنوى، لزيارة مقدسات الآولياء والصالحين وآل بيت النبي صل الله عليه وسلم، وهذا البرنامج ينظم بصفة دائمة.

وانتشرت الطريقة في عهد شيخها الحالى سالم الجازولي انتشارًا كبيرًا، إضافة إلى تدشين الكثير من المقرات الخاصة بالطريقة، خاصة في محافظات الصعيد، وتربى شيخ الطريقة الجازولية الحالي في أسرة صوفية؛ أسسها الإمام جابر حسين أحمد الجازولي الذي أحب ابنه حبًا شديدًا واعتنى بزرع البذور الجازولية في قلبه حتى اختاره خليفة له وبايعه أحباب الطريقة الجازولية في أكتوبر عام 1989، وتعود أصول الطريقة الجازولية إلى المملكة المغربية.

وفى عام 1992 تقلد الشيخ سالم جابر الجازولي أمور الطريقة وأصبح شيخًا لها خلفًا لوالده جابر الجازولي- رضي الله عنه- وحمل لواء الطريقة بأمانة واقتدار، ووضع لبنات أساسية في بنيان الطريقة أكملها بتسجيل الطريقة الجازولية بالمجلس الأعلى للطرق الصوفية في أكتوبر 1995.