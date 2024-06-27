الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دفاع النواب: 30 يونيو منعطف تاريخي أظهر معدن الشعب المصري وشجاعة قائد وطني عظيم

اللواء إبراهيم المصري
اللواء إبراهيم المصري

تقدم النائب اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومي بمجلس النواب بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحه المصرية الوطنية، ووزارة الداخليه الباسلة، بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن  ثورة 30 يونيو منعطف تاريخي في سجل التاريخ المصري الحديث، ودون بحروف من نور، أظهر معدن الشعب المصري العظيم، الذي رفض اختطاف وطنه، وتبديد مقدراته وأظهر أيضا شجاعة قائد وطني عظيم هو الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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ستظل رايتها شامخه

وأكد وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم أن 30 يونيو ستظل عنوان للإرادة المصرية القوية التي لا تقهر، وترسخ لقاعدة ازليه بأن مصر محفوظة بعناية الله، وبسواعد ابنائها الأبطال، منذ فجر التاريخ منذ مينا موحد القطرين وحتي الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أنقذ وطنه في توقيت من أحلك الظروف التاريخيه  ، وحمل روحه علي كفة، ليؤكد بأن مصر ستظل رايتها شامخه تعانق السحاب، برغم كل التحديات والصعاب طالما أن قيادتها ويحكمها قائد عظيم من انبل واشرف الرجال.

العمل والإنتاج

ودعا النائب إبراهيم المصري، جموع المصريين في الذكري الحاديه عشر من ثورة 30 يونيو إلى المحافظة على روح ثورتهم العظيمة والإصرار والعمل والإنتاج من أجل رفعة وطننا العظيم وتحقيق التنمية الشاملة في جميع المجالات لتحقيق التنمية والاستقرار في جميع ربوع وطننا الغالي مصر.

الشعب المصري 30 يونيو وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومي بمجلس النواب بمجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة

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