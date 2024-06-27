الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لمنع الغش التجاري.. حملات تموينية مكثفة على مراكز كفر الشيخ

حملات تموينية
حملات تموينية

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ،  أنه قد تابع جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، برئاسة اللواء حاتم الهيدبى، فى الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطرى.

أسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر متنوعة لمخالفات تموينية تم ضبطها خلال حملات الرقابة على الأسواق تضمنت “4 محاضر نقص وزن، ومحضرين شهادة صحية، ومحضرين مواصفات، ومحضرين نظافة”، تم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

كما تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، برئاسة اللواء خالد كشك، فى الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، بالتعاون مع إدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطرى.

أسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر مخالفات تموينية متنوعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

تحرير 15 محضرًا لمخالفات تموينية ببلطيم

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، برئاسة اللواء عمرو الفداوى، فى الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، بالتعاون مع إدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطري.

أسفرت الحملة عن تحرير 15 محضرًا تموينيًا تضمنت “10 محاضر عدم إعلان، ومحضرين شهادة صحية، و3 محاضر نظافة”، تم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

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كلف محافظ كفرالشيخ، كافة الجهات المعنية، وقيادات مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمنشآت التجارية والمخابز ومنافذ بيع السلع، لضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع الغذائية بالأسعار المحددة والجودة المطلوبة.

شدد محافظ كفرالشيخ على توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعارها المخفضة، خاصةً السلع الإستراتيجية من بينها السكر والأرز والزيت والدقيق، وذلك من خلال الحملات اليومية للرقابة على الأسواق والمنشآت التجارية، مشيرًا إلى أهمية توعية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن 114.

مركز مطوبس مخابز كفر الشيخ مدينة بلطيم تموين كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ

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